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Seda Sayan Mahsun Kırmızıgül ile evlendi mi fotoğrafına yorum yaz kriz çıktı

Seda Sayan Mahsun Kırmızıgül ile evlendi mi fotoğrafına yorum yaz kriz çıktı

Kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile evlenen Seda Sayan'ın evliliğinde son günlerde kara bulutlar dolandığı iddia edildi. Seda Sayan'ın eski eşi Mahsun Kırmızıgül'e yaptığı bir yorum olay oldu. Kırmızgül'ün paylaşımına alkış emojisi koyan Seda Sayan'ın eşi Çağlar Ökten ile aralarının açıldığı iddia edildi.

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Geçtiğimiz aylarda Çağlar Ökten ile dünya evine giren Seda Sayan, eski sevgilisi Mahsun Kırmızıgül'ün bir fotoğrafına yorum yaptı. Şarkıcı Seda Sayan'ın bu hareketinin ardından ayrılık dedikoduları beraberinde geldi. Çift ayrılık dedikodularına karşı sessizliğini korudu. İşte tüm detaylar...

Seda Sayan, kendisinden 26 küçük olan Çağlar Ökten ile geçtiğimiz aylarda Prag'ta ani bir kararla dünya evine girmişti.

Geçtiğimiz günlerde evlilikleri hakkında ayrılık dedikoduları çıkan çift sessizliğini korurken Seda Sayan'dan eşi Çağlar Ökten'i kızdıracak hareket geldi.

Eski sevgiliye alkış emojisi: Türkücü Mahsun Kırmızıgül ile 3 yıl aşk yaşayan Seda Sayan, sosyal medyada eski sevgilisinin bulunduğu bir paylaşıma alkış emojisi gönderdi.

Seda Sayan'ın Mahsun Kırmızıgül yorumu: Sayan'ın bu yorumunun altına ise takipçilerinden "Kocan kıskanır Seda abla yapma" gibi uyarılar geldi. Sayan bu yorumlara cevap vermezken gözler eşi Çağlar Ökten'e döndü. Bir zamanlar dolu dizgin aşk yaşadığı Mahsun Kırmızıgül'ün sahnesine yorum atan Sayan magazin gündemini uzun süre meşgul edeceğe benziyor.

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