10 Haziran cuma dolar ve gram altında garip işler dönüyor! 1 saatte altın ve dolar altüst oldu

TÜRKİYE para biriminin değerini yiyen dolar kuru garip bir seyir izliyor. Pazartesi günü 17 liranın üstüne çıkan dolar 10 Haziran cuma günü saat 09.30 itibariyle 16.95'e geriledi. Bir saat sonra saat 10.30'da ise dolar yeniden 17 liranın üstüne fırladı. Altın fiyatları da kafaları karıştırdı. Bin liranın altına düşecek derken yeniden yükselişe geçti.

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6 Haziran 2022 pazartesi gününden itibaren yükselişe geçen dolar kuru 17,52 lirayı görerek 2022 yılının en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Dolar kuru hafta boyunca bu seyrini devam ettirirken, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan gelen haberlerle dolar garip bir seyir izlemeye başladı. Saat 09.00 itibariyle 16.95 liraya kadar inen dolar kuru, aradan bir saat geçmeden yeniden 17 liranın üstüne çıktı. Dolar saat 10.30 itibariyle 17.15 liraya bir saat önce 18.06 liraya çekilmiş olan euro da 18.27 liraya yükseldi. Bu bir saatte doları etkileyen yeni bir gelişme de yok.

Doların garip seyri

*Saat 09.00 - dolar kuru 17,24 TL

*Saat 09.30 - dolar kuru 16.95 TL

*Saat 10.30 - dolar kuru 17.15 TL

*Saat 10.45 - dolar kuru 17.21 TL

*Saat 12.00 - dolar kuru 17.17 TL

Altın fiyatları bin liranın altına iniyor derken...

Doların yükselttiği altın fiyatları da sabah saatlerinde inişe geçti. Güne 1020 liradan başlayan altın fiyatları saat 10.00 itibariyle 1008 lirayı gördü. Dolar 10.30 itibariyle 17 liranın üstüne fırlayınca gram altın da anında tepki verdi ve 1011 liraya çıktı.

Doların gece yarısı seyri baş döndürdü

Dolar kuru gece Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, 'Türkiye Ekonomi Modeli' çerçevesindeki yeni adımlar silsilesinin geleceğini duyurmasıyla 17,25 seviyesinden 16,75'e kadar çekildi. Ancak açıklanan adımlar piyasaları tatmin etmeyince gece yarısı kur yeniden 17,25'lere kadar yükseldi. Güne de 17 liranın üstünde başlayan dolar, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan sabah saatlerinde gelen açıklamalarla sakinleşip 17 liranın altına çekildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı 'serbest piyasa kurallarından taviz verilmeyeceğini', Türk lirası kullanımını ve cazibesini artıracak uygulamalara devam edileceğini duyurdu.

YENİ EKONOMİ TEDBİRLERİ Ekonomi yönetimiminin 'Türkiye Ekonomi Modeli' çerçevesindeki yeni adımları şöyle:

►Hazine, TL'yi teşvik etmek için Gelire Endeksli Senet (GES) ihraç edecek. Yeni ürün, getirileri güçlü olan KİT'lerin gelirlerine endeksli olacak. Sadece gerçek kişilere sunulacak GES için 15 Haziran'dan itibaren talep toplanacak. Ayrıntılar daha sonra duyurulacak. ►Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi büyümesini yavaşlatmak için tüketici kredisine vade sınırı getirdi, kredi kartında asgari tutarı artırdı. 100 bin liranın üzerindeki bireysel kredilerin geri ödeme süresi 12 aya indi. 50 bin liradan 100 bin liraya kadar olan krediler için ödeme süresi 24 ay. Limiti 25 bin lira ve altı olan kredi kartlarında aylık minimum ödeme tutarı, aylık bakiyenin yüzde 20'si olacak. Daha yüksek limitli kartlar için minimum limit, aylık faturanın yüzde 40'ı olarak belirlenecek.

►Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), ticari kredilere yüzde 10 oranında uygulanan zorunlu karşılık oranını yüzde 20'ye çıkardı. Bankalar, döviz hesabına karşılık ilave olarak Türk Lirası cinsinden uzun vadeli sabit faizli menkul kıymet tesis edecekler.

Para piyasasının gözü ABD enflasyonunda

Bugün altın ve döviz piyasası gözünü ABD'nin açıklayacağı mayıs ayı enflasyon rakamlarına çevirdi. Haftaya gerçekleşecek olan Fed toplantısı öncesine denk gelmesi veriyi daha önemli hale getiriyor. Analistler ABD enflasyon verileri öncesinde piyasada endişeli bir havanın olduğunu, bunun da emtia (altın gümüş), hisse senedi gibi varlıklar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğunu ifade ediyor.