Dolar ve altını düşürsün diye ilan edilen ekonomik kararlar silsilesi! işte 6 madde
TÜRKİYE'de hafta başında dolar ve altan fiyatları fırlamış ve kur alıp başını gitmişti. Gözlerin çevrildiği Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte BDDK, SPK ve Merkez Bankası devreye girdi. Yeni 'ekonomik kararlar silsilesi' denilerek atılacak adımlar ilan edildi. İşte Gelire Endeksli Senet (GES), tüketici kredileri, kredi kartları, kredi karşılık oranları, altın sertifikası ihracı ve halka arzlarla ilgili alınan kararlar...
Dolar ve altın fiyatlarının ateşini düşürmek için ekonomide alınan yeni tedbirleri Hazine ve Maliye Bakanlığı, BDDK, SPK ve Merkez Bankası tarafından peş peşe açıklandı. İşte Gelire Endeksli Senet (GES), tüketici kredileri, kredi kartları, kredi karşılık oranları, altın sertifikası ihracı ve halka arzlarla ilgili alınan kararlar...
Gelire Endeksli Senet (GES)
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk lirası cinsi varlıkların teşvik edilmesi amacıyla Gelire Endeksli Senet (GES) ihraç edileceğini açıkladı. Senetler, 3 ayda bir kupon getirili, asgari getiri garantisi ile getiri oranı ve vade yapısı ihraç duyurusunda ilan edilecek şekilde duyuruldu. Gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi talep toplama işlemlerinin ise 15 Haziran'da başlayacağı belirtildi.
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Tüketici kredisine vade sınırı
BDDK, tüketici kredilerinde genel vade sınırını 50 bin ila 100 bin lira arasında değişen tutarlar için 24 ay, 100 bin liranın üzerindeki tutarlar için 12 ay olarak belirledi.
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Kredi kartlarının asgari ödeme tutarı değişti
BDDK, limiti 25 bin liranın altında olan kredi kartları için asgari ödeme tutarının dönem borcunun yüzde 20'si; limiti 25 bin liranın üstünde olan kredi kartları için asgari ödeme tutarının dönem borcunun yüzde 40'ı olarak belirlenmesine karar verdi. Bu oran tüm limitler için yüzde 20'ydi.
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