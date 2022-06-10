Tolga Akış kimdir kaç yaşında Zeynep Bastık'ın eşi ne iş yapıyor, mesleği ne?

Geçtiğimiz yıl dillere destan bir düğünle evlenen popçu Zeynep Bastık ile uzun yıllar sevgilisi olan eşi Tolga Akış boşanıyorlar. Evliliği kıvıramadık diyen Tolga Akış evi terkt etti, başka bir eve taşındı. Çİft anlaşmalı boşanmak için temmuz ayını bekliyor. Peki kimdir Zeynep Bastık'ın eşi Tolga Akış, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Tolga Akış mesleği nedir?

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3 yıldır sevgili olan ve ilişkilerini geçen sene evliliğe götüren sevilen popçu Zeynep Bastık ve eşi Tolga Akış'tan kötü haber geldi. Tolga Akış biz evliliği kıvıramadık diyerek evi terk etti. Geçtiğimiz temmuz ayında evlenen Zeynep Bastık ve Tolga Akış temmuz ayında anlaşmalı olarak boşanacaklar. Zeynep Bastık'ın şarkıcı Edis ile olan seksi dansı da çok konuşulmuştu, ikilinin o günden beri aralarının açık olduğu ve evliliklerinde çatırdamaların olduğu da söylenenler arasında. Peki kimdir Zeynep Bastık'ın eşi Tolga Akış, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Pop müziğin son dönemde yıldızı parlayan ismi Zeynep Bastık, menajerliğini de yapan reklamcı Tolga Akış’la 3 yıllık beraberliğin ardından 7 Temmuz 2021’de Çeşme’de evlenmişti. Çift boşanma kararı alarak yakınlarını şaşırttı.

Zeynep Bastık, evliliği bitirmek konusunda eşiyle anlaşmaya vardıktan sonra birlikte yaşadıkları Levent’teki evden ayrıldı ve kendine Ulus’ta yeni bir daire kiraladı. Evliliklerinde 1 yılı doldurmadıkları için kanunen anlaşmalı boşanma davası açamayan çiftin, mahkemeye temmuz ayında başvuracağı öğrenildi.

Tolga Akış boşanmayı böyle duyurdu:

“Evet, iddia doğru. Biz boşanma kararını bir süre önce almıştık ama evden yeni taşındı. Aramızda dargınlık, küskünlük yok. Husumet asla yok. Evlilik herkesin kaldırabileceği bir şey olmayabilir. Benim hayatta en yakın arkadaşım Zeynep. Onun en yakın arkadaşı da benim. Birlikte çalışmaya devam ediyoruz, iki günde bir buluşuyoruz. Geleceğe yönelik planlarımız da var. Biz bambaşka bir bağ yaşıyoruz. Eş olmanın ötesinde bir ilişkimiz var.”

Tolga Akış kimdir:

3 Ağustos 1984 yılında Bursa'da dünyaya geldi.

Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İşletme bölümünde tamamladı ve ardından medyada iş hayatına başladı. Televizyon kanallarında prodüksiyon işi yaptı. 2005-2006 yıllarında Rock'n Coke Festivali'nde görev aldı.

Çeşitli reklam ajanslarında uzun yıllar görev yaptı. 2017 yılında kendi dijital ajansını kurdu.

Reklam alanında faaliyetlerini sürdüren Tolga Akış, eşi Zeynep Bastık'ın videolarını hazırladı. Ünlü şarkıcının çıkış yapmasını sağlayan 'Felaket' şarkısına çekilen videonun prodüksiyonunu gerçekleştirdi.

Aynı zamanda eşinin menajerliğini yapan Tolga Akış, Zeynep Bastık'ı konserlerini de organize ediyor.