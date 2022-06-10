Acun Ilıcalı Fenerbahçe'ye 7.5 milyon euro ödeyecek

Güçlü bir kadro kurmak için kaynak arayışında olan Fenerbahçe, Acun'un sahibi olduğu Hull City'e Ozan Tufan ve Allahyar'ı satarak ciddi bir gelir elde etmeye hazırlanıyor.

Abone ol

Acun Ilıcalı, sahibi olduğu Hull City’ye devre arasında Allahyar’ı kiralamıştı. İranlı forvet kötü bir performans sergilemesine rağmen Ilıcalı, “Allahyar’ın potansiyeline çok güveniyorum” diyerek bonservisini alacaklarının sinyalini vermişti.

Hull Live’da yer alan habere göre Turuncu-Siyahlılar, Fenerbahçe ’den Allahyar’ın yanı sıra Ozan Tufan’ı da kadrosuna katmak için büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Haberde, Hull’un Sarı-Lacivertliler’e Ozan için 5, Allahyar için ise 2.5 olmak üzere toplamda 7.5 milyon Euro (140 milyon TL) ödeyeceği belirtildi. Ozan Tufan, 2015’te transfer olduğu Fenerbahçe’de 3 farklı dönemde kadro dışı kaldı. Allahyar ise 2019’da imza attıktan sonra 3 kez kiralandı. (Fanatik)