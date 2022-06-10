Yer: Kanada! 14 yaşındaki çocuk bıçakla cinsel saldırıdan gözaltına alındı

Kanada'nın Toronto şehrinde 14 yaşındaki bir çocuk, bir apartmanın çamaşır odasında bıçakla 2 farklı cinsel saldırı düzenleme suçlamasıyla gözaltına alındı.

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Kanada'nın Toronto şehrinde 14 yaşındaki bir çocuk 2 farklı cinsel saldırı düzenleme suçlamasıyla gözaltına alındı.

Olaylar, 4 Haziran'da Weston Road ve Lawrence Avenue bölgesindeki bir binada meydana geldi.

Polis, bir erkek zanlının ilk kadın kurbanı binadaki asansörden inerken takip ettiğini, bıçağını savurarak onu merdiven boşluğuna inmeye zorlamaya çalıştığını söyledi.

Ancak kurban dairesine kaçmayı ve kapıyı arkasından kilitlemeyi başardı.

Zanlı daha sonra aynı binadaki bir çamaşırhaneye girdi. Burada da bir kadına bıçakla saldırmaya çalıştı.

Şüpheli daha sonra binadan kaçtı.

Perşembe günü yayınlanan bir basın açıklamasında polis, 14 yaşındaki Torontolu bir çocuğun bu hafta başlarında her iki olayla bağlantılı olarak gözaltına alındığını ve silahla cinsel saldırı ile suçlandığını söyledi.

İsmi açıklanmayan zanlı, 29 Haziran'da hakim karşısına çıkacak.