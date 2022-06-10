Hablemitoğlu cinayetinde tetikçi yakalandı! 'Azmettirici' Levent Göktaş hakkında bomba MİT Müsteşarlığı iddiası

Necip Hablemitoğlu suikastıyla ilgili yeni gözaltı dalgası başlatıldı. 2’nci dalga operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden eski asker T.M.’nin suikastın ‘tetikçisi’ olduğu iddia edildi. Azmettirici olduğu öne sürülen Levent Göktaş hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Göktaş'ın o dönemde Hablemitoğlu’nun MİT müsteşarı olmasının önüne geçmek için cinayet emrini verdiği iddiası soruştuma dosyasına girdi.

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Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Doç Dr. Necip Hablemitoğlu’nun 18 Aralık 2002 yılında, Ankara’daki evinin önünde uğradığı suikastle ilgili cinayetten 20 yıl sonra bomba gelişmeler yaşanmaşa başladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı önceki gün eski Özel Kuvvetler Muharebe Arama Kurtarma (MAK) Alay Komutanı Levent Göktaş ve eski İstihbarat Müdürü Fikret Emek’in de aralarında bulunduğu 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Polis 2’nci dalga operasyonu başlattı.

Hablemitoğlu'nu katleden tetikçi T.M. gözaltında

İkinci dalgada gözaltına alınan şüphelilerden T.M.’nin Hablemitoğlu suikastının “tetikçisi” olduğu iddia edildi. Şüpheli T.M.’nin suikastın gerçekleştirildiği gün Kazakistan’da resmi görevde olduğu bildirilmesine rağmen, yapılan araştırmalarda o gün Ankara’da bulunduğu tespit edildi. Gözaltında bulunan şüphelilerden Fikret Emek’in de o dönemde T.M.’nin komutanı olduğu belirtildi.

Levent Göktaş'a 'azmettirici' olma suçundan yakalama kararı

Gözaltı kararı çıkarılan Levent Göktaş hakkında da “kasten öldürme” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” suçlarından yakalama kararı çıkarıldı. Soruşturma dosyasında Levent Göktaş’a “azmettirici” suçlaması yöneltildiği iddia edildi.

MİT Müsteşarı olmasını engellemek için öldürttü

Ergenekon soruşturması kapsamında 5 yıl cezaevinde kalan Levent Göktaş’ın o dönemde Hablemitoğlu’nun MİT müsteşarı olmasının önüne geçmek amacıyla söz konusu cinayet için talimat verdiği iddiası soruşturma dosyasına girdi.

Hablemitoğlu suikasti soruşturmasında 20 yıl sonra başlayan operasyonları MİT operasyonuyla Ukrayna'dan getirilen Nuri Bozkır'ın ifadeleri tetikledi.

MİT operasyonu ile Türkiye’ye getirilen ve soruşturma kapsamında tutuklanan eski yüzbaşı Nuri Gökhan Bozkır’ın “talimatı Levent Göktaş verdi” şeklindeki ifadesinin yanı sıra, tanık ve şüpheli olarak alınan başka ifadelerde de benzer beyanların bulunduğu belirtildi.

Levent Göktaş için daha önce yurtdışına çıkış yasağı konulmuş

Cumhuriyet Savcısı Zafer Ergün tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında, Göktaş hakkında daha önce yurtdışına çıkış yasağı çıkarıldığı ve kendisine tebliğ edildiği öğrenildi.

Ergenekon kapsamında 5 yıl cezaevinde kalan Levent Göktaş her yerde aranıyor.

Levent Göktaş, kızının evinde baskını duyunca firar etti

Alınan ifadelerde Hablemitoğlu suikast talimatını verdiği iddia edilen Levent Göktaş'ın Ankara Söğütözü'nde kendisine ait avukatlık bürosunun adresini MERNİS'e bildirdiği, operasyon gecesi İstanbul Sarıyer'de kızının yaşadığı rezidansta olduğu, İstanbul'da eşinin kaldığı eve şafak vakti yapılan baskını duyunca da firar ettiği öğrenildi.

Kartal'de cep telefonunu kapattı

Pendik-Kartal civarında kullandığı cep telefonunu tamamen kapatan Göktaş'ın aracını da terk etmiş olabileceği, Levent Göktaş'ın yakalanması için polisin operasyonlarının sürdüğü öğrenildi. Diğer firari isim Tan Dervişoğlu'nun ise 3 ay önce Güney Afrika'ya gittiği belirlendi.