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Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu da Alevi kavgasına katıldı: Neden olmasın?

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu da Alevi kavgasına katıldı: Neden olmasın?

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karaosmanoğlu, cumhurbaşkanı adayında aranan özelliklerin mezhep değil dürüstlük, adalet, ehliyet ve liyakat olması gerektiğini söyledi.

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İYİ Parti Ankara Milletvekili Halil İbrahim Oral'ın Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı için kullandığı ifadeler tartışma konusu yarattı. Oral'ın, "Kılıçdaroğlu'nun adaylığı Sünni kesim açısından endişedir" sözleri partisinde ve Millet İttifakında karışıklığa neden oldu. İyi Partili Oral, partisi tarafından disiplin kuruluna sevk edilmesinin ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Oral, Kılıçdaroğlu'ndan özür diledi.

Temel Karamollaoğlu da tartışmaya katıldı
Millet İttifakında yer alan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karaosmanoğlu da tartışmaya dahil oldu. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Karamollaoğlu, üzüntüsünü dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Kılıçdaroğlu ve Alevi vatandaşlarımıza yönelik sarf edilen ayrıştırıcı ve ötekileştirici ifadelerden dolayı üzüntümü belirtmek isterim. Yöneticide aranan vasıf mezhep değil dürüstlük, adalet, ehliyet ve liyakat olmalıdır. Aday belirleme kriterlerinde liyakatin değil de ırkın veya mezhebin aranması ülkemize, insanımıza ve geleceğimize yapılabilecek en büyük kötülüktür."

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