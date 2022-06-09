Hazine ve Maliye Bakanlığının duyurusunun ardından yükselişe geçen dolar yeniden 17 lirayı aştı

Hafta başından itibaren yükselişini sürdüren dolar kuru 17,52 lirayı görerek 2022 yılının en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Akşam saatlerinde Hazine ve Maliye Bakanlığının sosyal medya hesabından, "Ekonomiye ilişkin atılan adımlar paylaşılacak" açıklamasının ardından Türk lirası (TL) karşısında 16,70'e kadar gerileyen dolar kuru bakanlığın 'gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi (GES) ihracı' duyurusunun ardından yeniden 17 lirayı aştı.

Saat 23:30 itibariyle dolar kuru 17,13 seviyelerinde, avro ise 18,27 lira seviyelerinde işlem gördü.

Hazine ve Maliye Bakanlığı enflasyon ve döviz kuru olmak üzere gündemde olan konularda atılacak yeni adımların kamuoyu ile paylaşılacağını duyurmuş, ilk olarak da vatandaşların tasarruflarını Türk lirası (TL) cinsi varlıklarda değerlendirebilmelerinin teşvik edilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi (GES) talep toplama işlemlerinin 15 Haziran'dan itibaren gerçekleştirileceğini bildirmişti.