İsveç yine terör örgütü PKK'yı seçti: Başbakan Anderson şantajlara boyun eğiyor

TÜRKİYE'nin, "NATO'ya girmek istiyorsan terör örgütü PKK ile bağlantını kes' dediği İsveç'te PKK’nın destek verdiği milletvekili Amineh Kakabaveh'e Başbakan Magdalena Andersson'un verdiği tavizler ülkede tepkilere neden oldu. İsveç basını Anderson'u ipleri şantajla hükümeti boyunduruğu altına alan Kakabaveh'in eline vermekle eleştiriyor.

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İSVEÇ Başbakanı Magdelana Anderson, bir kez daha terör örgütü PKK ve uzantılarıyla organik bağı olan milletvekili Amineh Kakabaveh'i ülkesinin çıkarlarına tercih etti.

İsveç Adalet Bakanı Morgan Johansson'a yönelik 'artan çete suçlarını önleyememesi' gerekçesiyle güvensizlik oylamasında Kakabaveh, PKK'dan aldığı talimat ve Anderson'dan aldığı güvenceyle çekimser oy kullandı. Gensoru önerisinde bulunan muhalefet de ihtiyacı olan 175 oya ulaşamadı. Tehditleri ile başbakanı parmağında oynatan Kakabahev, Johansson'un görevden alınmasının ve hükümetin düşmesine engel oldu.

İsveç'in çıkarlarını hiçe sayan Anderson yönetiminin verdiği taviz ülkede büyük tepki çekti. İsveç basınından Expressen gazetesi ipleri şantajla hükümeti boyunduruğu altına alan Kakabaveh'in eline vermesi nedeniyle Anderson'u eleştiri yağmuruna tuttu.

"Parti çıkarlarını önceledi"

Gazete, Kakabaveh'in taleplerine boyun eğen İsveç Başbakanı'nı hedef aldığı baş yazıda, "İsveç'in partisinin çıkarlarını ülke güvenliğinden önde tutan bir başbakanı var" ifadelerini kullandı. Haberde Anderson, sorumsuzlukla eleştirilirken Johansson'u güvenoyundan kurtarmak ve hükümeti korumak pahasına Kakabaveh'e verilen tavizin acınası olduğuna dikkat çekildi. "Anderson, İsveç'in çıkarlarına değil partisinin çıkarlarına göre hareket ediyor" sözlerinin sarf edildiği yazıda Türkiye'nin 'ülkenin PKK ile ilişkileri kesmesi' konusundaki kararlı tutumunun göz ardı edildiğine değinildi.

"Ülkenin güvenliğini riske attı" 'Ülkenin geleceğinin satıldığı ve bu ödemenin sadece bir bakanı korumak için yapıldığı' vurgulanan yazıda, Anderson ve hükümetinin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la uzlaşma yoluna gitmesi gerektiği vurgulandı. Gazete, Adalet Bakanı'nın başarısız bir grafik çizdiğini, Anderson'un üç ay sonraki seçimleri kazanmak için siyasi imajını korumaya çalıştığını, bu yüzden bakanı korumak adına ülke güvenliğini riske attığını vurguladı.

"Bütçeyle tehdit etmeye başladı"

Expressen, hükümetin en büyük vaadi olan emekli yardımını meclisten geçirmek için önümüzdeki hafta yapılacak ek bütçe oylaması öncesi Kakabaveh'in yeni talep listesini hükümetin önüne koyduğunu yazdı. PKK'lı vekilin 'PKK ve uzantılarına destek' konusunda hükümetle yeni müzakereler talep ettiğini belirten gazete, Kakabahev'in şartlarının kabul edilmemesi halinde hükümet bütçesi oylamasında ret oyu verebileceği tehdidine yer verdi.

İstihbaratı uzak tutun talebi

Oyu karşılığında Kakabahev'in İsveç'te yaşayan 130'dan fazla PKK'lı teröristin hayatlarını daha rahat ve istihbarat birimlerinden uzakta yaşaması gerektiğini talep ettiği belirtildi. Ayrıca PKK destekçisi vekilin Türkiye'ye uygulanan silah ambargosunun da devam etmesini talep ettiği kaydedildi.