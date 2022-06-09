Avrupa'da ısınma ihtiyacı azaldı, soğutma ihtiyacı arttı

Avrupa’da 42 senede ısınma ihtiyacı yüzde 11 azalırken soğutma ihtiyacı yüzde 174 arttı.

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Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde son 42 senede ısınma ihtiyacı yüzde 11 azalırken, soğutma ihtiyacı ise yüzde 170 artış gösterdi. Ölçümler ısınma ve soğutma için gereken enerji miktarının analizine dayanıyor. Avrupa’da ısınma ihtiyacının en fazla azaldığı ülkeler Portekiz, Malta ve Hollanda oldu.

Eurostat, Ortak Araştırma Merkezi (JRC) tarafından hazırlanan küresel ısınma verilerini açıkladı. Veriler 1979 yılından 2021’e kadar Avrupa ülkelerinin ısınma ve soğutmaya duyduğu ihtiyacı gösteriyor. 42 yıllık değişime bakıldığında özellikle soğutma ihtiyacının katlanarak büyüdüğü görülüyor. Araştırma her ülkede ısınma ve soğutma ihtiyacını gidermek için gerekli enerji miktarını inceliyor. Bu analiz sonucunda “ısınma derece günü” ve “soğutma derece günü” diye bir ölçü birimi ortaya çıkıyor.

AB ülkelerinde 1979 yılında 3 bin 510 olan ısınma derece günü, 2021’de 3 bin 126 birime düşüyor. Bu da 42 yılda AB ülkelerinde ısınma ihtiyacının yüzde 11 azaldığını gösteriyor. Isınma ihtiyacının en fazla azaldığı ülke yüzde 28 ile Portekiz. Bu ülkeyi Malta (yüzde 22), Hollanda ve İrlanda (yüzde 21), Danimarka (yüzde 19) ve İspanya (yüzde 18) takip ediyor. 27 AB’nin ortalaması ise yüzde 11.

Isınma ihtiyacının en düştüğü ülke ise yüzde 3 ile Macaristan ve Slovakya oldu.

Türkiye verilerinin bulunmadığı araştırmada diğer bazı ülkelerdeki düşüş yüzdesi ise şöyle: Romanya 5, Bulgaristan ve Finlandiya 6, Kıbrıs 8, Yunanistan 9, Fransa 12 ve Almanya 13.

Isınma ihtiyacı en fazla Finlandiya’da, en az Malta’da

2021 yılında Avrupa’da ısınma ihtiyacının en yüksek olduğu ülke 5 bin 623 derece günü ile Finlandiya; en düşük ise 466 ile Malta oldu. AB ortalaması 3 bin 126 derece günü olurken diğer bazı ülkelerde bu oran şöyle: Norveç (5 bin 539), İsveç (5 bin 201), Almanya (3 bin 114), Fransa (2 bin 413 ve Yunanistan (bin 663).

Soğutma ihtiyacı nasıl değişti?

1979’da soğutma derece günü 37 iken bu sayı 2021’de 100 derece güne yükseldi. Bu da son 42 yılda yüzde 174 artış demek. Bu veriye ülkeler bazında bakarken daha dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü 1979’da Danimarka, Estonya, İrlanda, Lüksemburg, Hollanda, Finlandiya ve Norveç’te soğutma derece günü sıfır idi, bu ülkelerde soğutmaya ihtiyaç yoktu. 2021’de derece günü az bir miktar artınca yüzdesel değişim de büyük oluyor. Bu yüzden grafikte 1979 ve 2021 yılı verilerini paylaştık.

Birçok ülkede artık soğutmanın ihtiyaç haline geldiği görülüyor. Örneğin Bulgaristan’da soğutma derece günü 47’den 217’ye yükselirken Yunanistan’da da 169’dan 421’e çıktı.

Soğutma derece gününün en yüksek olduğu ülkeler ise 793 ile Malta ve 732 ile Kıbrıs.

Kaynak: Euronews