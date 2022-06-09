Aklınızı başınızdan alacak en büyük zam geliyor! Motorine 2 lira 60 kuruş, benzine 1 lira 45 kuruş...

Dolar ve petrol fiyatları yükseliyor, akaryakıt zamlarının ardı arkası kesilmiyor. Ama böylesi hiç gelmemişti. Akaryakıt sektörü temsilcilerinden alınan bilgiye göre 2 gün önce 1 lira 95 kuruş zam gelen motorine bu gece yarısı (10 Haziran 2022) 2 lira 60 kuruş daha zam geliyor. Benzinin litresi de bu geceden itibaren 1 lira 45 kuruş zamlanacak. LPG'nin litresine de 45 kuruşluk zam gündemde. Motorinin litresi 30 lirayı aşacak...

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Artan dolar kuru ve petrol fiyatları nedeniyle akaryakıt fiyatları adeta uçuşa geçti. Bu gece yarısı öyle bir zam geliyor ki aklınızı başınızdan alacak. Akaryakıt sektörü temsilcilerinden alınan bilgiye göre, 10 Haziran 2022 günü (bu gece yarısı) motorin, benzin ve LPG'nin litre ücretlerine bugüne kadar yapılan zamların en büyüğü geliyor.

Bu gece yarısı motorine 2 lira 60 kuruş zam...

Motorinin litre fiyatına 8 Haziran Çarşamba günü gelen 1 lira 95 kuruşluk zammın ardından bu gece de şimdiye kadar yapılan zamların en büyüğünün geleceği belirtiliyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre 10 Haziran'ın ilk dakikasından itibaren motorinin litre fiyatına 2 lira 60 kuruş zam geliyor.

Motorinin litresi yeni zamla 30 lirayı aşacak

Kaynaklar, 2 lira 60 kuruşluk motorin zammının gece için pompa fiyatlarına yansıtıldığını ifade etti. Bu zamla birlikte motorinin litre fiyatı 30 liranın çok üzerine çıkacak. Çarşamba günü gelen 1 lira 95 kuruşluk zammın ardından motorinin litresi İstanbul'da 27.89 liraya, Ankara ve İzmir'de ise 28.01 TL'ya çıkmıştı. Yeni zamla birlikte motorinin litresi 30.60 lirayı geçecek.

Benzine 1 lira 45 kuruş zam geliyor

Artan petrol fiyatları ve dolar/TL kuru nedeniyle cuma gecesinden itibaren benzine 1 lira 45 kuruş zam bekleniyor. Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 26,23 TL'ye, Ankara'da 26,34 TL'ye, İzmir'de 26,35 TL'ye satılıyor. Son 7 ayda benzine yapılan zam oranı yüzde 200'ü geçmişti.

LPG'ye 45 kuruş zam gelebilir

Sektör kaynakları LPG'ye de bu gece zam gelebileceğini ancak henüz bunun kesinleşmediğini ifade ediyor. LPG'ye de 45 kuruşluk zam gündemde. LPG, İstanbul Anadolu yakasında 11.61 TL, İstanbul Avrupa yakasında 11.82 TL, Ankara'da 11.85 TL, İzmir'de ise 11.55 TL'den satılıyor.