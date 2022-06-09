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Sancaktepe'de aldıkları yakıtın ücretini ödemeden kaçan 2 şüpheli yakalandı

Sancaktepe'de aldıkları yakıtın ücretini ödemeden kaçan 2 şüpheli yakalandı

Sancaktepe'de bir akaryakıt istasyonundan yakıt alıp ücretini ödemeden araçla kaçtığı belirlenen 2 şüpheli yakalandı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 24 Mayıs'ta Eyüpsultan Mahallesi'nde bir akaryakıt istasyonundan aracına yakıt alan bir kişinin ödeme yapmadan kaçtığı yönünde bilgi edinilmesi üzerine çalışma başlatıldı.

İstasyona ait güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesiyle şüphelinin aracının plakası tespit edildi. İki aydır park halinde ve arızalı olduğu belirlenen bir araca ait plakanın çalınarak hırsızlıkta kullanılan otomobile takıldığı ortaya çıktı.

Şüpheliler S.Ö. ile N.Y. aynı gün yapılan çalışma sonucunda Sultanbeyli'de yakalandı.

Şüphelilerden S.Ö. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. Adli makamlara sevk edilen N.Y. hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

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