Bakan Bekir Bozdağ'dan kira düzenlemesine ilişkin flaş açıklama! Tarihi üstüne basa basa söyledi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan gündeme dair çarpıcı açıklamalar geldi. Kira artış miktarını yüzde 25 ile sınırlayan düzenlemenin geçici bir düzenleme olduğunun altını çizen Bozdağ'ın 6'lı masa yorumu da dikkat çekti.

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan kira düzenlemesine ilişkin yeni açıklamalar geldi. Düzenlemenin uzatılmasının mümkün olmadığını belirten Bozdağ "Kira artış miktarını yüzde 25 ile sınırlayan düzenleme 1 Temmuz 2023’e kadar uygulanacak ve geçici bir düzenleme, uzatılması söz konusu değil." dedi. Bozdağ şunları kaydetti:

-Fiyatları artırmak isteyen kötü niyetli kişilere karşı cezai tedbirler alınıyor, alt ve üst sınırlar artırılıyor böylelikle tutuklama yasağı kapsamı dışına çıkarılmış olacak.

-Kim sandıkta hile yapılıyor diyorsa, bunlar seçimi kaybedeceklerine inandıkları için şimdiden mazeret üretiyorlar.

"Masa çatlayabilir"

- 6’lı masada ismi konuşmuyorlar. İsmi konuşmaya başlayınca masa dağılabilir, çatlayabilir, bambaşka olabilir çünkü herkesin kafasında ayrı bir isim var.