BIST 2.532
DOLAR 17,22
EURO 18,61
ALTIN 1.026,69
HABER /  GÜNCEL

Bozcaada Kaymakamı Bahar Kaya Çelik’in eşi FETÖ’den gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bozcaada Kaymakamı Bahar Kaya Çelik’in eşi FETÖ’den gözaltına alındı

Bozcaada Kaymakamı Bahar Kaya Çelik’in eşi, FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Kaymakam Çelik'in ise geçici süreyle başka bir ile atandığı ve adadan ayrıldığı öğrenildi.

Abone ol

Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde 14 Eylül 2020 tarihinde göreve başlayan Kaymakam Bahar Kaya Çelik’in 12 Ocak 2021 tarihinde evlendiği ve kaymakamlıkta gelir uzmanı olarak görev yapan eşi Y.Ç., FETÖ soruşturmasında Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Y.Ç.'nin emniyetteki işlemleri devam ettiği öğrenildi. Kaymakam Çelik'in ise geçici süreyle başka bir ile atandığı ve saat 16.00 sıralarında adadan ayrıldığı öğrenildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
En korkunç dolar senaryosu! Ekonomist Murat Kubilay 17.20'deki dolar için panikletecek laflar etti
Foto Galeri En korkunç dolar senaryosu! Ekonomist Murat Kubilay 17.20'deki dolar için panikletecek laflar etti Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Hakan Ural tepkilere patladı: Dibine kadar Recep Tayyip Erdoğan Topunuz gelin
Hakan Ural tepkilere patladı: Dibine kadar Recep Tayyip Erdoğan Topunuz gelin
2. dönem ilkokul karne görüş örnekleri 1,2,3 sınıf karnesine ne yazılır?
2. dönem ilkokul karne görüş örnekleri 1,2,3 sınıf karnesine ne yazılır?
Samsun'da 20 işçi ve memur emeklisi TÜİK hakkında suç duyurusunda bulundu
Samsun'da 20 işçi ve memur emeklisi TÜİK hakkında suç duyurusunda bulundu
Marketteki fiyatı görünce isyan etti hakkımızı helal etmiyoruz: 7 liralık nohut oldu 25 lira
Marketteki fiyatı görünce isyan etti hakkımızı helal etmiyoruz: 7 liralık nohut oldu 25 lira
Lüksemburg - Türkiye maçının hakemi belli oldu
Lüksemburg - Türkiye maçının hakemi belli oldu
TSK operasyonunda yaralandı ameliyat masrafı için Türkiye'ye geldi!
TSK operasyonunda yaralandı ameliyat masrafı için Türkiye'ye geldi!
Şişli'de taksiciden pes dedirten hareket! Aracında buldu...
Şişli'de taksiciden pes dedirten hareket! Aracında buldu...
EPDK son verileri paylaştı! Ülkenin neredeyse yarısı faturasını ödeyemiyor
EPDK son verileri paylaştı! Ülkenin neredeyse yarısı faturasını ödeyemiyor
Tasarımı bu yıl tamamlanacak Milli Hızlı Tren 582 yolcu kapasitesine sahip olacak
Tasarımı bu yıl tamamlanacak Milli Hızlı Tren 582 yolcu kapasitesine sahip olacak
Muhafaza altına alındı! 10 milyon TL'lik Porsche çalıntı çıktı
Muhafaza altına alındı! 10 milyon TL'lik Porsche çalıntı çıktı