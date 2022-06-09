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Muhafaza altına alındı! 10 milyon TL'lik Porsche çalıntı çıktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Muhafaza altına alındı! 10 milyon TL'lik Porsche çalıntı çıktı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda uluslararası çalıntı kaydı bulunan 10 milyon TL değerinde Porsche marka otomobil yakaladı.

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Kayseri'de şehir içerisinde yurt dışından gelen yabancı plakalı araçların çalınması, çalınan araçların bulunabilmesi ayrıca yurtta kalma süresi dolan araçların elde edilebilmesi ile ilgili Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince uygulama yapıldı.

Araç çalıntı çıktı

Yapılan uygulamalar çerçevesinde Porsche marka bir aracın yapılan sorgulamasında İnterpol tarafından Almanya'dan uluslararası çalıntı kaydının bulunduğu ve yurtta kalma süresinin de dolduğu anlaşıldı.

Piyasa değeri yaklaşık 10 milyon TL olan otomobil, muhafaza altına alınarak işlemlere başlandı.

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