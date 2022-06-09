İYİ Parti'de 'Alevi' kavgası! Aytun Çıray Kılıçdaroğlu Alevi' diyen İYİ Parti'li vekile sert çıktı

İYİ Parti'de 'alevi' kavgası çıktı. İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, Kılıçdaroğlu'nun alevi olması nedeniyle aday olmasına karşı çıkarken, İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, "Maksadını aşan bu sözler asla lâik, demokrat, milliyetçi, kalkınmacı partimizin resmi görüşü değildir." dedi.

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İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasının önündeki engeli 'Alevilik' olarak tanımlaması İYİ Parti'de ortalığı karıştırdı. İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, katıldığı bir canlı yayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için şunları söyledi:

İYİ Partili Oral canlı yayında ne dedi?

"İslam dininin bütün mezheplerinin, bütün inanlarını eşit görürüm. Aleviler bizim kardeşimizdir, Kılıçdaroğlu'nun alevi olması benim açımdan bir engel değil, çünkü ben tanıyorum, ilkelerini biliyorum. Ama Türk toplumu açısından, yani sünni diyebileceğimiz daha müslüman kesim tarafından bu bir endişedir. Bu bir oy verilmemesi gereken bir problemdir. Bu açıdan bakılabilir. Ama alevi olduğu için Kılıçdaroğlu'nun (aday) yapılmaması, bence bir engel değil" ifadelerini kullandı.

Aytun Çıray: Bunlar partimizin görüşleri değil

Ankara Milletvekili Oral'ın bu sözlerine İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray sosyal medyadan anında yanıt verdi. Çıray, "Maksadını aşan bu sözler asla lâik, demokrat, milliyetçi, kalkınmacı partimizin resmi görüşü değildir." dedi. Çıray'ın canlı yayındaki sözlere sosyal medyadan anında yanıt vermesi İYİ Parti'deki 'Alevi' kavgasını günyüzüne çıkardı.

6'li Masa'nın tepkisi ne olacak?

İYİ Partili Oral'ın, Kılıçdaroğlu'na yönelik tutumu sonrası ittifakın tutumu da merakla bekleniyor. Kılıçdaroğlu'nun kendisine yönelik bu sözlere nasıl yanıt vereceği, 6'lı masanın bu konuda bir açıklama yapıp yapmayacağı da merak edilenler arasında.