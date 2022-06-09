BIST 2.540
DOLAR 17,20
EURO 18,51
ALTIN 1.023,14
HABER /  GÜNCEL

Kadınların gizlice görüntülerini çekip paylaşan Tiktok sapıklarına operasyon: 24 gözaltı

Kadınların gizlice görüntülerini çekip paylaşan Tiktok sapıklarına operasyon: 24 gözaltı

İstanbul polisi, kadınların gizlice görüntüleri çekerek Tiktok hesaplarından paylaşan yabancı uyruklu kişilere yönelik operasyon düzenledi. Toplam 24 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

Abone ol

Yabancı uyruklu kişilere yönelik 1 Ocak-1 Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleşen operasyonlarda, 19'u Pakistanlı ve 24 kişi gözaltına alındı.

Sosyal medyada büyük tepki çeken paylaşımlarla ilgili gözaltına alınan şüpheliler, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’, ‘cinsel taciz’, ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’, ‘hayâsızca hareketler’, ‘Türkiye Cumhuriyeti kurum ve organlarını aşağılama’, ‘kişisel verilerin hukuka aykırı kayıt altına alınması ve hukuka aykırı yayınlanması’ suçlarından sorgulandı.

7 kişi tutuklandı

17 kişi yapılan adli işlemlerinin ardından sınır dışı edildi. Yedi kişi ise çıkarıldıkları adliyelerde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Süper yıldızlar Golden State Warriors'a yetmedi Boston Celtics seride öne geçti
Süper yıldızlar Golden State Warriors'a yetmedi Boston Celtics seride öne geçti
ABD Hazine Bakanı Yellen isyan etti: Yüzde 8 ABD'de kabul edilemez bir enflasyon oranı
ABD Hazine Bakanı Yellen isyan etti: Yüzde 8 ABD'de kabul edilemez bir enflasyon oranı
İstanbul'da hafta sonu yarış var! Bu yollar kapatılacak
İstanbul'da hafta sonu yarış var! Bu yollar kapatılacak
Fenerbahçeli Kim Min-Jae İtalyan devinin radarına girdi
Fenerbahçeli Kim Min-Jae İtalyan devinin radarına girdi
Özel sektör çalışanlarına ara zam müjdesi: Resmen duyuruldu! Yüzde 40...
Özel sektör çalışanlarına ara zam müjdesi: Resmen duyuruldu! Yüzde 40...
Marketteki fiyatı görünce isyan etti hakkımızı helal etmiyoruz
Marketteki fiyatı görünce isyan etti hakkımızı helal etmiyoruz
Ceylan Ertem kimdir kaç yaşında aslen nereli? Ceylan Ertem kimdir?
Ceylan Ertem kimdir kaç yaşında aslen nereli? Ceylan Ertem kimdir?
Diş sağlığı için aile hekimi! 2 ilde pilot uygulama başladı
Diş sağlığı için aile hekimi! 2 ilde pilot uygulama başladı
Şili'de kimyasal sızıntı: 50'si çocuk, onlarca kişi zehirlendi
Şili'de kimyasal sızıntı: 50'si çocuk, onlarca kişi zehirlendi
Faturasını ödeyemeyen 1.2 milyon abonenin doğalgazını kestiler
Faturasını ödeyemeyen 1.2 milyon abonenin doğalgazını kestiler