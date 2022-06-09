Nagehan Alçı'nın kira düzenlemesine ilişkin yazısı olay! "Kaos yaratacak" dedi

Son günlerde fahiş kira artışları vatandaşın bir numaralı gündemi oldu. Vatandaşların beklediği düzenleme için Adalet Bakanı Bozdağ'dan beklenen açıklama geldi. Bozdağ 1 Temmuz 2023’e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde tavan olarak yüzde 25 artış yapılabileceğini açıkladı. Habertürk yazarı Nagehan Alçı "Kira sözleşmesini haziranda, mayısta, nisanda yenilemiş olanlara büyük haksızlık değil mi?' diye sordu.

Abone ol

Hükümet bir süredir üzerinde çalıştığı kira artış düzenlemesini tamamladı ve dün Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yeni gelişmeyi duyurdu. Habertürk yazarı Nagehan Alçı düzenlemeye itiraz etti.

"Bu kira düzenlemesi kavga çıkarır" başlıklı yazısında Alçı, "Düşünsenize tesadüf bu ya, sizin kira sözleşmeniz bu ayın başı idi, yüzde 40 zam yaptınız, halbuki bir ay sonraya kalsa yüzde 25 artış olacaktı." ifadelerini kullandı.

Kira artışına bir çözüm bulma çabasının kıymetli olduğunu belirten Alçı bu düzenlemenin adaletsizlik ve kaos getireceğini iddia etti. İşte Nagehan Alçı'nın yazısı:

Hükümet bir süredir üzerinde çalıştığı kira artış düzenlemesini tamamladı ve dün Adalet Bakanı Bekir Bozdağ 1 Temmuz 2023’e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde tavan olarak yüzde 25 artış yapılabileceğini açıkladı.

Evet kira zamları almış başını gidiyordu ancak temmuz itibarı ile böyle bir tavan artış uygulaması getirmek kira sözleşmesini haziranda, mayısta, nisanda yenilemiş olanlara büyük haksızlık değil mi?

Düşünsenize tesadüf bu ya, sizin kira sözleşmeniz bu ayın başı idi, yüzde 40 zam yaptınız, halbuki bir ay sonraya kalsa yüzde 25 artış olacaktı.

Keza mayısta sözleşmelerini yenileyenler yüzde 33, nisanda yenileyenler yüzde 30 artırmak durumunda kaldılar.

Bu insanlar isyan etmesin de ne yapsın?

Ev sahipleri zaten kiracılarını çıkarıp yeni fiyatlarla kiracı bulmaya çalışıyorlardı bundan sonra artık mevcut kiracısı ile devam etmek isteyen ev sahibi hiç kalmayacak…

Kısacası kira artışına bir çözüm bulma çabası önemli ve kıymetli ama bu düzenleme adaletsizlik ve kaos getirecek bir düzenleme. Kavgalar ve mahkemelerin iş yükü iyice artacak.

Nagehan Alçı'nın yazılarını okumak için tıklayın