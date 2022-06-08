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Kira zammı yüzde 38 olacaktı Adalet Bakanı Bekir Bozdağ açıkladı yüzde 25 sınırı geldi

Kira zammı yüzde 38 olacaktı Adalet Bakanı Bekir Bozdağ açıkladı yüzde 25 sınırı geldi

TÜRKİYE'deki enflasyonla körüklenen kira artışları için hükümetten son dakika kararı geldi. Mayıs enflasyonu doğrultusunda kira artışı yüzde 38 olacaktı. Hükümet kira artışına sınırlama getirdi. Artık en fazla yüzde 25 zam yapılabilecek. Ev sahipleri enflasyonun altında evlerini kiraya verecekler. Sınırlama 1 yıl geçerli olacak.

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, milyonlarca kiracının ve ev sahibinin merakla beklediği açıklamayı yaptı. Yüzde  kira artışlarıyla ilgili 4 bakanlığın ortak yürüttüğü çalışmaların sonucuna yönelik konuşan Bozdağ, yeni kira artış oranını açıkladı. Bekir Bozdağ, 1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde artışın bir önceki yılın yüzde 25'ini geçemeyeceğini açıkladı. Bakan Bozdağ, "Konut kiraları bakımından 1 Temmuz 2023 yılına kadar yenilecek kira sözleşmelerinde bir önceki seneki kiranın yüzde 25’ini geçmeyecek şekilde bir artış yapılması imkânı getiriliyor" dedi.

Bir yıl süreyle uygulanacak
Düzenlemenin 1 yıllık süreyi kapsayacağını belirten Bakan Bozdağ, "1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek sözleşmelerde önceki kira yılının yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olacağı hükmü Borçlar Kanunu'na eklenecek" dedi.

KİRA ZAMMI YÜZDE 38 OLACAKTI

TÜRKİYE'de kira artışı enflasyon oranına bağlı olarak belirleniyordu. Mayıs ayında enflasyon yüzde 73'ün üstüne çıkarken kira artışı da yüzde 38 olarak açıklanmıştı. Hükümet yüzde 25 sınırı getirerek ev sahiplerini enflasyonun altında kira gelirine mecbur bıraktı.

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