Geçen yılı hatırlattı! MÜSİAD Başkanı'ndan flaş 'asgari ücret' açıklaması

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, geçen yıllarda asgari ücret konusunda en cesur çıkışı kendilerinin yaptığını, MÜSİAD olarak asgari ücretin net 4 bin TL’nin üzerinde olması gerektiğini söylediklerini anımsattı. Asmalı " Geldiğimiz durum da ortada, hakikat, muhtemeldir ki bu konuda bir asgari ücret artışı olacaktır. " dedi.

Abone ol

MÜSİAD Kadın Koordinasyonu'nda 14 Haziran’da İstanbul’da düzenlenecek Uluslararası Farkındalık Zirvesi’nin tanıtım toplantısı dün gerçekleştirildi. Zirveye ilişkin değerlendirmelerde bulunan MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, ekonomi gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Emekçi kesimin hakkının alınması düşüncesini her zaman koruduğunu ifade eden Asmalı, şunları söyledi:

“Alım gücünün düşmesi doğrudur, enflasyonu hepimiz biliyoruz. Yüzlerce çalışanı olan firmanın iki ortağından biriyim. Bizde hiç asgari ücretli çalışmıyor. Hatta MÜSİAD’da da 65 çalışanımız var, hiçbiri asgari ücretli değil. Asgari ücretlinin alım gücünü yükseltecek kalıcı ekonomik politikalara odaklanmak gerektiğini düşünüyoruz. Asgari ücreti artır, bu üretim maliyetlerine yansısın, birtakım ürünlerin fiyatının artmasına sebep olsun, enflasyon artışı olsun, böyle bir kısır döngüye girmemek lazım geldiğini hep söylüyoruz.

“Muhtemeldir ki bir asgari ücret artışı olacaktır”

Enflasyonu düşürecek kalıcı yapısal birtakım ekonomik politikaların izlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Geldiğimiz durum da ortada, hakikat, muhtemeldir ki bu konuda bir asgari ücret artışı olacaktır. MÜSİAD olarak çalışanların ezilmesine, alım gücünün düşmesine ve insanca yaşama sınırından uzaklaşıp bu noktada zor bir hayat sürmelerine gönlümüz razı olmaz. Bu noktada işverenin üzerindeki vergi yüklerini almak kaydıyla, işverenin rekabetçi statüsünü bozmamak kaydıyla, belki başka sosyal fonlardan ya da işverene vergi yükü getirmeyen birtakım uygulamalarla ek destekler verilebilir diye düşünüyoruz.”

Asmalı, özellikle Anadolu'da çok fazla işçi çalıştıran, tekstil sektörü gibi emek yoğun alanlarda bu tarz artışların yük gibi geldiğini belirterek, "Bölgesel farklılık bir ara gündeme geldi, sonra kalktı ama işveren, işçiye bir iyileştirme yapacaksa bunun mutlaka vergi dışında tutulması lazım. Ondan da devletin bir ekstra kazanç elde etmemesi lazım diye düşünüyoruz." dedi.