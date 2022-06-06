Asgari ücret zam olacak mı 2022 temmuz zammı olur mu son haberler

Milyonlar nefesini tuttu temmuz ayında asgari ücrete ikinci bir zam olacak mı sorusunun yanıtına kilitlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her kesimden vatandaşımızın gelirlerini artırarak aradaki farkı kapatacağız sözleri umutları yeniden yeşertti. Peki şu anda 4.250 lira olan asgari ücrete zam gelecek mi, asgari ücret kaç para olacak son haberler

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Temmuz ayında asgari ücrete zam gelecek mi sorusu milyonlarca vatandaşın gündeminde. Ocak ayında brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira olan asgari ücrete yeni bir zam gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ücretliler başta olmak üzere her kesimden vatandaşımızın gelirlerini artırarak aradaki farkı kapatacak programları hazırlıyoruz’ sözleri ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ‘Asgari ücretin dar gelirli vatandaşımızı ekonomik olarak koruması gündemimizdedir.’ sözleri çalışanların umutlarını yeşertti. Peki temmuz ayında asgari ücrete yeniden zam gelecek mi?

Asgari Ücret temmuz zammının ne kadar olacağı merak ediliyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ‘Asgari ücretin dar gelirli vatandaşımızı ekonomik olarak koruması gündemimizdedir.’ açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son açıklamasında, ‘Ücretliler başta olmak üzere her kesimden vatandaşımızın gelirlerini artırarak aradaki farkı kapatacak programları hazırlıyoruz’ ifadelerini de kullandı

2022 temmuz asgari ücrete zam var mı: Asgari Ücret Zammı hakkında henüz kesin bir açıklama yapılmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Petrol fiyatlarının 2-3 kat arttığı bir dönemde, dünyada neyin nereye geldiğini takip ediyorsunuz. Ücretliler başta olmak üzere her kesimden vatandaşımızın gelirlerini artırarak aradaki farkı kapatacak programları hazırlıyoruz" ifadelerini de kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Mayıs tarihinde gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından değerlendirmelerde bulunmuştu. Bundan sonraki önceliklerinin insanların refah seviyesini artıracak uygulamalar olacağını belirten Erdoğan, "Asgari ücret artışı, memur ve emekli maaşlarına yapılan yüksek oranlı zamlar, sosyal yardım yelpazesinin genişletilmesi, destek ve sübvansiyon paketleri gibi uygulamalar bu yaklaşımımızın ifadesidir.

Sağlıktan eğitime, ulaşımdan enerjiye her alanda altyapı yatırımlarından ülkemizin ihtiyaçlarını önemli ölçüde karşıladığımız için bundan sonraki önceliğimiz insanımızın refah seviyesini artıracak politikalar olacaktır. Önümüzdeki aylarda bu doğrultuda yeni adımlar atarak hayat pahalılığının insanlarımız üzerindeki yükünü azaltmayı sürdüreceğiz.

Bir de bu gelişmelerin uluslararası serencamı var. Küresel ekonominin temellerinden sarsıldığı, küresel güvenlik mimarisinde ciddi çatlakların oluştuğu bir dönemden geçiyoruz. Böyle bir süreçte dahi geçmişten beri Türkiye’nin önünü kesmeyi temel politikaları haline getirenlerin aynı tutumlarında ısrar etmesi şaşırtıcı değilse de üzüntü vericidir." ifadelerini kullanmıştı.

Asgari ücret hakkında yapılan son açıklamalar: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Çelik, asgari ücrete temmuzda zam gelip gelmeyeceği yönündeki soruya, "Bunu Çalışma Bakanımız düzenli olarak açıklıyor. Düzenleme yapıldıktan sonra hemen bir çalışma başlamıyor. AK Parti açısından emeklimiz, esnafımız, çiftçimiz genç arkadaşlarımız bunlardan gelen talepleri takip ediyor ve değerlendiriyoruz. Vatandaşımızın ezilmemesi için stratejiler üretiyoruz. Sabah da toplantımız vardı. Onların zamanlaması içeriklendirilmesi henüz Çalışma Bakanlığı tarafından hangi takvimde yapıyorlar, onlar için bir şey söylemek için erken. Onlar olgunlaştığı zaman bizdeki bilgileri paylaşırız. Vatandaşlarımız şunu bilsinler ki çeşitli sosyal kesimlerden bize iletilen talepler sistematik şekilde değerlendiriliyor." yanıtını verdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik daha önce, MKYK devam ederken gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Çelik açıklamasında, ‘Asgari ücretin dar gelirli vatandaşımızı ekonomik olarak koruması gündemimizdedir. Yakından takip ediliyor. Vatandaşlarımızın hayat koşulları bizim partimizin her zaman gündemindedir.’ demişti.