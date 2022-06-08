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AK Parti'den 'asgari ücrete ek zam' açıklaması! 'Önümüzdeki günlerde müjde gelebilir'

AK Parti'den 'asgari ücrete ek zam' açıklaması! 'Önümüzdeki günlerde müjde gelebilir'

Enflasyon yüzde 73'ü aşarken Ocak'ta asgari ücrete yapılan zam adeta eridi. Temmuz ayında asgari ücrete ek zam yapılması talepleri hem işçi hem işveren kesiminden yükselirken, Tammuz'da asgari ücrete ek zam konusunda AK Parti'den umutlandıran açıklama geldi. AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, asgari ücret konusunda umut dağıttı.

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Milyonlarca kişi Temmuz ayında maaşlarına yapılacak ara zammı bekliyor. Yıllık enflasyonun yüzde 70’in üzerine çıkmasıyla milyonlarca kişi temmuz ayında ikinci bir zam yapılması beklentisine girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Böyle bir değerlendirme gerektiğinde vatandaşımızdan esirgemeyiz" dediği asgari ücrete ek zamla ilgili AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'den umutları artıran açıklama geldi. 

Önemli olan insanların alım gücünün artması
Mehmet Özhaseki asgari ücrete zamla ilgili soruyu cevapladı. Asgari ücret ve emekli maaşlarıyla ilgili bir düzenleme yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine Özhaseki şunları söyledi: "Doğru, enflasyonist bir ortam var. Pandemiden sonraki süreçte böyle bir yere geldik. Önemli olan burada fiyat baskılaması kadar aynı zamanda da insanların alım gücünün artmasıdır. Eğer ki alabiliyorsanız o önemli.

Önümüzdeki günlerde müjde gelebilir, sabır...
Alamıyorsanız, gücünüz yetmiyorsa, alım gücünüz yok olmuşsa işte tehlikeli olan bu. O yüzden de enflasyon karşısında sabit gelirliyi, dar gelirliyi ezdirmemek, hakkını savunabilmek, gelirlerini daha artırıcı birtakım tedbirler almak da hükümetin işi. Bu konuda da sırayla yavaş yavaş hepsi geliyor. Dün iki müjde vardı, önümüzdeki günlerde yine gelir. Sabır..."

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