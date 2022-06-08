Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener arasında pazarlık! İYİ Parti o pazarlığı ifşa etti

6'lı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı kim olacak?. Ortak aday mı çıkarılacak yoksa çoklu aday çıkarmak mı tercih edilecek? Çalışmalar burada düğümlenmiş gibi görünse de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti lideri Meral Akşener arasında yaşanan son pazarlığı İYİ Partili isimler açıkladı. İşte Meral Akşener'in suskun kalmasına neden olan o pazarlık...

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Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda muhalefet cephesinde hareketlilik arttı. Gelinen aşamada görüşmelerin cumhurbaşkanı adaylığı, çoklu aday mı tek/ortak aday mı konusunda düğümlenmiş durumda olduğunu belirten Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "CHP’de ‘Eğer çoklu aday çıkarırsak seçimi kaybederiz ama ortak aday çıkarırsak seçimi kazanırız’ görüşü hâkim" diye yazın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti lideri Meral Akşener arasındaki pazarlığı yazdı. İşte Selvi'nin yazısının ilgili bölümü:

Düğümü çözecek pazarlık...

Çoklu aday mı olacak, seçimlere ortak cumhurbaşkanı adayıyla mı gidilecek? Kılıçdaroğlu ortak aday mı olacak yoksa İmamoğlu ya da Akşener cumhurbaşkanı adayı olup ilk turda çoklu aday yarışı mı yaşanacak? Bu düğümü Meral Akşener çözecek.

24 Haziran 2018 seçimlerinde Abdullah Gül’ün ortak cumhurbaşkanı adaylığını suya düşüren Akşener, bu seçimlerde Kılıçdaroğlu’nun ortak cumhurbaşkanı adayı olmasını sağlayacak mı?

Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı, Akşener başbakan...

Akşener, cumhurbaşkanı adayı olmadığını, başbakanlığa talip olduğunu açıklamıştı. CHP tarafında, “Akşener’in başbakan olabilmesi için Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı olması gerekir” yorumu yapılıyor. Seçimin ne olacağı belli değil.

Akşener'in başbakan olabilmesinin yolu Kılıçdaroğlu'ndan geçiyor

Akşener başbakan olmak istediğini açıkladı. Ama Akşener’in başbakanlığa giden yolu Kılıçdaroğlu’ndan geçiyor. Akşener’in başbakan olabilmesi için Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı olması gerekiyor. Cumhurbaşkanı seçilen kişi başbakanlık sürecini engelleyebilir de zamana yayabilir de ama tam aksine modeli hazırlayıp hızlandırabilir de.

Böylesine bir kader anında Akşener kime güvenir, Kılıçdaroğlu’na mı İmamoğlu’na mı? İmamoğlu seçilirse yetkilerini paylaşmak istemeyebilir. Akşener’in başbakanlık yolunu açmaz. Ama Kılıçdaroğlu bu süreci yönetir. Onun için Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı olması lazım.

İYİ Parti: Pazarlık var, Akşener sonuçlanmadan konuşmaz

Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adaylığı konusunda her gün yeni bir adım atıyor. Her gün yeni bir mevzi kazanıyor. (...) Ama şu ana kadar Akşener’den Kılıçdaroğlu’na yönelik bir destek gelmiş değil. Bu durumu İYİ Partililere sorduğumda ise, “Kılıçdaroğlu ile Akşener arasında cumhurbaşkanlığı ve başbakanlık konusunda bir pazarlık yaşanıyor. Bu pazarlık bitmeden Akşener’in olumlu ya da olumsuz yönde görüş açıklaması beklenmez” diyorlar.