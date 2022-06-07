Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye hakkında hazırlanan rapora tepki: Gerçek dışı ifadeleri kınıyoruz

Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye hakkında hazırlanan 2021 yılı raporu kabul edildi. Konuya Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi.

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Avrupa Parlamentosunda Türkiye hakkında hazırlanan 2021 yılı raporu kabul edildi. Raporda, Türkiye ile AB arasında değerler ve standartlar konusunda mesafe bulunduğu, hukukun üstünlüğü ve temel haklarla ilgili AB'nin endişelerinin Türkiye'nin katılım sürecini etkilediği görüşü savunularak parlamentonun Türkiye'nin katılım müzakerelerinin devamını öngörmediği ifade edildi.

Kararın ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) tavsiye kararı niteliğinde olan 2021 Yılı Türkiye Raporu, 7 Haziran 2022 tarihinde AP Genel Kurulu'nda kabul edilmiştir. Ülkemiz ve AB arasındaki ilişkilerin karşılıklı çabalarla güçlendirilmesi ihtiyacı ortadayken, AP'nin sığ ve vizyonsuz bir yaklaşımla bu ihtiyacı görmezden gelerek, raporda önyargılı ve gerçeklikten kopuk değerlendirmelerde bulunmasını kabul etmiyor ve reddediyoruz.

"AP Türkiye kamuoyunda güvenilirliğini kaybetti"

AP'den öncelikli beklentimiz, dar görüşlü çevrelerin gündemine alet olmaması ve katılım müzakere sürecinin canlandırılması için AB kurumlarına yönelik teşvik edici bir tutum sergilemesidir. Maalesef AP bugüne kadar bunun tam tersi bir tutum takınmıştır. Terör örgütü üyelerinin AP içerisinde yuvalanmalarına ve terör propagandası yapmalarına dahi müsamaha gösteren AP'nin bu tutumu aslında şaşırtıcı da değildir. AP böylece Türk kamuoyu nezdinde hem inandırıcılığını hem de güvenirliğini yitirmiştir.

Bu nedenle, raporda yer alan ülkemize dair demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına ilişkin iddialar ile Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konularında bir iki AB üyesinin dar görüşlü çıkar sağlama çabalarını yansıtan temelsiz görüşlerin bizim için hiçbir hükmü bulunmamaktadır.

"Rapor, AP'nin itibarını zedelemektedir"

Bizim AB'den beklentimiz, öncelikle tüm AB kurumlarının Türkiye'ye yönelik yükümlülüklerini yerine getirmesi, bu çerçevede katılım sürecinin canlandırılması, Vize Serbestisi Diyaloğu'nun hızlandırılması, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi müzakerelerinin başlatılması, terörle mücadelede işbirliğinin artırılması, göç işbirliği kapsamında özellikle Gönüllü İnsani Geri Kabul Planı'nın hayata geçirilmesidir.

Bu konularda atılacak adımları teşvik etmek yerine, Türkiye'yi sığ bir bakış açısıyla değerlendiren bu Rapor AP'nin gerçeklerden kopuk, ideolojik ve yanlı tutumunun yeni bir örneğini teşkil etmekte ve sadece AP'nin itibarını zedelemektedir.

AP 2021 Türkiye raporu

Avrupa Parlamentosu 2021 Türkiye Raporu'nu Strazburg'daki genel oturumda oylayarak kabul etmiş, mevcut 622 parlamenterin oy kullandığı oturumda 448 'evet', 67 'hayır' ve 107 'çekimser' oy kayıtlara geçmişti. Rapor, Türkiye'ye yönelik sert eleştiriler içeriyor.

Raporda öne çıkan başlıklar şöyle:

* Türkiye'de demokrasi, hukuk devleti ve temel hak ve özgürlüklere saygı alanlarında elle tutulur ilerleme kaydedilmediği belirtiliyor.

* Türkiye'deki mevcut ekonomik durum "kaygı verici" olarak tanımlanıyor.

* Merkez Bankası ve İstatistik Kurumu gibi kurumlara müdahale ettiği belirtiliyor ve bu kurumların bağımsızlığının AB üyeliği için vazgeçilmez kriterler olduğu hatırlatılıyor.



* Üyelik müzakerelerinin resmen askıya alınması isteniyor.

* Raporda 'Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti' ile "tam dayanışma" mesajı verilirken, Ankara'ya da "Kıbrıs'ta iki devletli çözüm önerisinden vazgeç" mesajı veriliyor.