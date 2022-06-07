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Türkiye'nin Suriye'ye düzenlemeyi planladığı harekatı dünya basını nasıl gördü?

Türkiye'nin Suriye'ye düzenlemeyi planladığı harekatı dünya basını nasıl gördü?

SURİYE'nin kuzeyine yeni harekat için hazırlıklar devam ederken bu durum dünya basınında yankı uyandırdı. Arap medyası Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'ye harekat mesajını doğrularken Batı medyası ise bu harekatın Türkiye'nin güneyinde bulunan Tel Rıfat ve Münbiç bölgesi açısından stratejik öneme sahip olduğunu belirtti.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'nin kuzeyinde sürdürülen operasyonlara ilişkin açıklamalarının ardından dünya basını harekatı konuşmaya başladı.

Arap medyası
The Syrian Observer'e göre İranlı kuvvetler Halep'in kuzeyindeki Nubl ve El-Zehraa bölgelerindeki operasyon alanlarının Türk ordusu ve Suriye Milli Ordusunun (SMO) kullandığı Tel Rıfat şehrine yakınlığı nedeniyle Türk askeri operasyonunun Suriye'nin kuzeyinde başlamasından korkuyor.

Aljeezara ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Güney sınırımız boyunca 30 kilometrelik bir güvenlik bölgesi oluşturmak için bir adım daha atıyoruz. Tel Rıfat ve Münbiç'i teröristlerden temizleyeceğiz" sözlerine yer verdi.

Batı basını
France 24, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'de teröristleri hedef alacağını söylediği bir askeri harekat tehdidini yinelediğini vurguladı.

Washington Post ise Erdoğan'ın sınır bölgesinde uzun zamandır aranan bir tampon bölge oluşturmak için büyük bir askeri operasyon planladığını söyledi. Analistler, Erdoğan'ın muhtemelen Suriye'de bir operasyon yapılmasını sağlayan hem uluslararası hem de yerel koşulların bir araya geldiğini gördüğünü belirtti.

(YENİ ŞAFAK)

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