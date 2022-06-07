Bursalı Arkeolog kene ısırması sonucu hayatını kaybetti

Bursalı Arkeolog Murat Kurt, bir araştırma için gittiği Erzurum’un Oltu ilçesinde kene ısırması sonucu hayatını kaybetti.Abone ol
Bursa Orhangazi Narlıca Mahallesi'nde ikamet eden Arkeolog Murat Kurt (52) bir araştırma için gittiği Erzurum’un Oltu ilçesinde kene ısırması sonucu hastaneye kaldırıldı.
Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Burada tedavisi devam eden Kurt bugün hayatını kaybetti. Talihsiz arkeoloğun ölümü herkesi yasa boğdu. Murat Kurt bugün memleketi Bursa’ya bağlı Orhangazi Narlıca Mahallesi'nde toprağa verilecek.