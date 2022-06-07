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Alman Dışişleri Bakanı koronavirüse yakalandı! Türkiye'yi ziyaret edecekti

Alman Dışişleri Bakanı koronavirüse yakalandı! Türkiye'yi ziyaret edecekti

Türkiye'yi ziyaret edecek olan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un Koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi. 

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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un Koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi. 

Pakistan, Yunanistan ve Türkiye'ye yapacağı 5 günlük ziyaretin ilk durağı olan İslamabat'ta temaslarda bulunan Baerbock'un test sonucundan sonra Pakistan ziyaretini kısa keseceği ifade edildi.

Almanya haber kanalı ntv'ye göre Baerbock, günün geri kalanındaki tüm toplantılarını iptal etti ve tat alma duyusunu kaybetti.

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