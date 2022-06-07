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Ahmet Özal'dan iddialı çıkış! Partisinin beklediği oy oranını açıkladı

Ahmet Özal'dan iddialı çıkış! Partisinin beklediği oy oranını açıkladı

Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal, katıldığı bir televizyon programında başkanı olduğu Tek Parti'nin 2023 seçimlerinde en az yüzde 20 oy alacağını iddia etti.

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Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal, kurduğu Tek Parti ile siyasete giriş yaptı.

2023'te yapılacak genel seçimle ilgili iddialı açıklamalarda bulunan Özal, alacakları oya ilişkin iddialı açıklamalarda bulundu.

"Yüzde 20-25'in altında oy alacağımızı düşünmüyoruz"

"Yüzde 20-25'in altında oy alacağımızı düşünmüyoruz." diyen Ahmet Özal, seçimden sonra bu sözlerinin kendisine hatırlatılabileceğini belirtti.

"Seçimden sonra bu sözlerimi hatırlatabilirsiniz"

Konuyla ilgili A Haber ekranlarına konuşan Özal, "Ben daha önce de söyledim, biz yüzde 20-25'in altında oy alacağımızı düşünmüyoruz. Seçimden sonra bu sözlerimi hatırlatabilirsiniz." şeklinde konuştu.

"Herhangi bir bir ittifaka girmeyi düşünmüyoruz"

Şu anda bir ittifaka girmeyi düşünmediklerini de ifade eden Özal, "Kendi başımıza ilerlemeyi planlıyoruz. Şu anda teşkilatlarımıza çok büyük bir ilgi var. İnsanlar doğrudan bize geliyor. Hatta bazı partilerden teşkilat olarak gelenler de var. Hızlı gelişiyoruz." dedi.

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