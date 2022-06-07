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Denizli'de korkunç olay! Kendisinden şikâyetçi olan karısını 5 kurşunla öldürdü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Denizli'de korkunç olay! Kendisinden şikâyetçi olan karısını 5 kurşunla öldürdü

DENİZLİ’de aile içi şiddet iddiasıyla evden uzaklaştırma kararı verilen koca, 18 yaşındaki eşini 5 kurşunla öldürerek kayıplara karıştı.

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Olay, öğle saatlerinde Merkezefendi ilçesine bağlı Aşağışamlı Mahallesi Kurtuluş Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 2 yıl önce evlenen ve 1 yaşında bir bebekleri olan Ferhat Evren (27) ile eşi İrem Evren (18) arasında bir süre önce aile içi şiddet nedeniyle geçimsizlik başladı. Kocası tarafından şiddete maruz bırakıldığını iddia eden İrem Evren, geçtiğimiz Ekim ayında mahkemeye başvurdu. Hakkında 1 ay önce de evden uzaklaştırma cezası verilen Ferhat Evren, öğle saatlerinde eşinin yaşadığı eve gelerek tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından üzerinde taşıdığı silaha sarılan öfkeli koca, İrem Evren’i 5 el ateş ederek öldürdü. Silah sesini duyarak eve geldiklerinde genç kadının cansız bedeniyle karşılaşan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen ekiplerin çalışmalarının ardından hayatın kaybeden İrem Evren’in cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı. Jandarma ekipleri, cinayet şüphelisi firari kocanın yakalanması için geniş çaptı araştırma başlattı.

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