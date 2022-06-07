İletişim uzmanı Taner Akkuş: ’Kanı ile tanı karıştırılıyor’

Günümüz toplumunda önemli bazı hastalıkların; bireysel, bilinçsiz müdahaleler ile kişisel kanaatler ve tavsiyeler niteliğindeki öneriler dile getiriliyor, sözde ‘Tanı’ konuluyor. Bu aslında ‘Kanı’ dır. “kanı” ile “tanı” birbirine karıştırılıyor.’diyen İletişim Uzmanı, Analist Taner Akkuş, sözlerine şöyle açıklık getirdi: ’Geçmişten günümüze süregelen, ezber kaynaklı öneri ve tavsiyeler ile toplumumuz ne yazık ki yanlış yönlendirmektedir!’ dedi.

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Akkuş, konu ile ilgili verdiği bir örnekte: ‘Söz konusu hastalık veya hastalıklarla ilgili hiçbir mesleki eğitimi olmayan bazı sözde uzmanlar tıbben bile tanısı ve tedavisi ancak çok zor şartlar altında mümkün olabilen bir hastalığı, herhangi bir tetkik yapmadan ve çok yanlış metotsal uygulamalar ile sözde takip ederek, müdahale etmekte ve bu eylemlerin sonucunda farkında olmadan, başka ciddi sorunlara da kapı açmaktalar. Özellikle psikolojik bazı ciddi vak’alara bile aynı yöntemler üzerinden müdahale edilerek, içinden çıkılamaz bir sonuç ile karşılaşıldığını, son günlerde basında ki çıkan haberlerde görmekteyiz.’ vurgusunda bulundu.

Rahatsızlığı ve şikayeti olan hastalar mutlaka hekime gitmeli

Tıbbın kendi içinde bile yüzlerce alanı varken, yine de birbirine asla karıştırılmamakta ve doğru bir yönlendirme ile desteklenmekte diyen Akkuş, sözlerini şöyle sürdürdü:’İç hastalıkları uzmanı bir dahiliyeci, kalp ile ilgili bir hastalığa, beyin cerrahisi bir uzman da kulak burun boğaz ile ilgili herhangi küçük bir rahatsızlığa bile müdahale etmemekle birlikte, iyi niyetli de olsa asla bir fikir beyan etmez!.. Tüm bunlarla birlikte her zaman en doğru olanı yapar ve bölümüyle ilgili olan branş hekimine yönlendirir.’ dedi.

‘Manevi (hoca) danışmanlık, yaşam koçluğu, kişisel gelişim ve alternatif tedavi uzmanlığı gibi bazı kimliklerle, sözde terapi adı altında verilen, bir takım eylemler ile tanısı bile konulmamış Vaka’ya sadece ezber kaynaklar üzerinden ‘kanı’ ile müdahale edilmemeli!’ uyarısında bulunan İletişim Uzmanı, Analist Taner Akkuş: ‘Gerek psikolojik gerekse biyolojik rahatsızlığı olanlar, en yakın tıp merkezine giderek rahatsızlığı ile ilgili mutlaka uzman bir hekime başvurmalı.’ diyerek sözlerini noktaladı.

Taner Akkuş Kimdir?

Aslen Malatyalı olup 1978’de İstanbul’un Fatih ilçesinde Vefa semtinde doğdu. Özel sektördeki bazı iş deneyimlerinden sonra, Türkiye’nin önde gelen ailelerine siyasi danışmanlık hizmeti ile bakanlıklar ve kamusal alanlarda seminer ve konferanslara başladı. Ortaöğrenimini Kolej birinciliği ile tamamlayan ve İstanbul Üniversitesi Medya ve İletişim bölümü ile Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sosyal Hizmetler bölümü eğitimini alan Taner Akkuş: Uluslararası Psikoloji Literatüründe Kuram ve Bilimsel Makaleleri ile ödüller alan; Ruh ve Sinir Hastalıkları Öğretim Görevlisi, Psikolog Dr. Rashid Haake K.S‘dan Duygu ve düşünce geçişlerinin Uygulamalı dersleri ile Anatomi özelliklerinin Metotsal eğitimini tamamladı.

Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi TBMM TV, Bakanlıklar ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile AFAD, KIZILAY ve kamusal alanlarda hizmet veren önemli STK’lardan plaket ve ödüller almış olan İletişim Uzmanı Taner Akkuş, evli ve iki çocuk babasıdır.

Kamu güvenliği ve asayiş düzenine destek amaçlayan sürdürülebilir sosyal sorumluluk projeleri ile toplumsal meselelerde önleyici hizmetler kapsamında Türkiye’de birçok ilke imza attı.