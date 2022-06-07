CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 'TÜİK'e müdahale' iddiası: Enflasyonu düşük gösterdiler

CHP lideri Kılıçdaroğlu, hükümeti ekonomi politikaları üzerinden eleştirdi, Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) enflasyonu düşük göstermesi için müdahale edildiğini savundu.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Enflasyonun düşük gösterildiğini iddia eden Kılıçdaroğlu, "Daha düşük aylık nasıl veririm diye TÜİK'e müdahale ediyorsun. Enflasyon için de gerekçeler buldular." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

-Enflasyonu düşük gösterdiler. Düşük maaş vermek için baskı kuruyorlar. Enflasyonu yapan sensin, gerekçe arayan sensin. Daha düşük aylık nasıl veririm diye TÜİK'e müdahale ediyorsun. Enflasyon için de gerekçeler buldular. Ne hikmetse CHP enflasyonu yarattı demiyorlar. Bunun tutmadığını artık biliyorlar. Ukrayna ve Rusya savaş halinde. Ukrayna enflasyon 16,4 Rusya da 17,8...TÜİK'in baskılardan sonra açıkladığı oran ise yüzde 73,50. Kişinin hakkını elinden alırsanız suç işlemiş olur. Memurun işçinin emeklinin hakkını niye vermiyorsunuz? Bunlar enflasyona neden olmadılar ki. Bunu da düzelteceğiz. İşçilere emeklilere de sesleniyorum; hakkınızın yenmesini istemiyorsanız bize katılacaksınız.

-Hazine ve Maliye Bakanı 'Enflasyonla mücadeleyi tek boyutlu olarak devletin çözeceği bir sorun olarak görmüyoruz' diyor. Kim çözecek? Fiyat istikrarından sorumlu kurum Merkez Bankası. Ama bu yetki ellerinden alınmış durumda. Yaşanan ekonomik buhran dolayısıyla şimdi sıra vatandaşı suçlamaya geldi. Erdoğan söylüyor, 'Sorunun bir tarafında vatandaşlarımızın bir kısmının tasarruflarını hala döviz cinsinden yapma ısrarları var' diyor. Bir devlet böyle yönetilemez. Kendisini suçlayacağına vatandaşı suçluyor.

"Emekli edeceğiz"

-Bu aralar AK Parti'nin Kızılcahamam kampında bakan sistemden dar gelirliler zarar görüyor diye söylüyor. Onlar kaybediyor bizim sorunumuz değil diyor. Bir ülkenin Hazine ve Maliye Bakanı sistemden dar gelirlilerin zarar gördüğünü itiraf ediyorsa bu zarar devam ediyorsa, fakirin korunması konusunda önlem alınmıyorsa iktidar kuyusunu kazıyordur. Tepedekini de emekli edeceğiz.