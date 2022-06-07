BIST 2.635
DOLAR 16,77
EURO 17,94
ALTIN 995,54
HABER /  POLİTİKA  /  CHP

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 'TÜİK'e müdahale' iddiası: Enflasyonu düşük gösterdiler

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 'TÜİK'e müdahale' iddiası: Enflasyonu düşük gösterdiler

CHP lideri Kılıçdaroğlu, hükümeti ekonomi politikaları üzerinden eleştirdi, Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) enflasyonu düşük göstermesi için müdahale edildiğini savundu.

Abone ol

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Enflasyonun düşük gösterildiğini iddia eden Kılıçdaroğlu, "Daha düşük aylık nasıl veririm diye TÜİK'e müdahale ediyorsun.  Enflasyon için de gerekçeler buldular." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

-Enflasyonu düşük gösterdiler. Düşük maaş vermek için baskı kuruyorlar. Enflasyonu yapan sensin, gerekçe arayan sensin. Daha düşük aylık nasıl veririm diye TÜİK'e müdahale ediyorsun.  Enflasyon için de gerekçeler buldular. Ne hikmetse CHP enflasyonu yarattı demiyorlar. Bunun tutmadığını artık biliyorlar. Ukrayna ve Rusya savaş halinde. Ukrayna enflasyon 16,4 Rusya da 17,8...TÜİK'in baskılardan sonra açıkladığı oran ise yüzde 73,50. Kişinin hakkını elinden alırsanız suç işlemiş olur. Memurun işçinin emeklinin hakkını niye vermiyorsunuz? Bunlar enflasyona neden olmadılar ki. Bunu da düzelteceğiz. İşçilere emeklilere de sesleniyorum; hakkınızın yenmesini istemiyorsanız bize katılacaksınız.

-Hazine ve Maliye Bakanı 'Enflasyonla mücadeleyi tek boyutlu olarak devletin çözeceği bir sorun olarak görmüyoruz' diyor. Kim çözecek? Fiyat istikrarından sorumlu kurum Merkez Bankası. Ama bu yetki ellerinden alınmış durumda. Yaşanan ekonomik buhran dolayısıyla şimdi sıra vatandaşı suçlamaya geldi. Erdoğan söylüyor, 'Sorunun bir tarafında vatandaşlarımızın bir kısmının tasarruflarını hala döviz cinsinden yapma ısrarları var' diyor. Bir devlet böyle yönetilemez. Kendisini suçlayacağına vatandaşı suçluyor.

"Emekli edeceğiz"
-Bu aralar AK Parti'nin Kızılcahamam kampında bakan sistemden dar gelirliler zarar görüyor diye söylüyor. Onlar kaybediyor bizim sorunumuz değil diyor. Bir ülkenin Hazine ve Maliye Bakanı sistemden dar gelirlilerin zarar gördüğünü itiraf ediyorsa bu zarar devam ediyorsa, fakirin korunması konusunda önlem alınmıyorsa iktidar kuyusunu kazıyordur. Tepedekini de emekli edeceğiz. 

İlgili Haberler
2022 Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı! Mayısta aylık enflasyon yüzde 2.98, yıllık yüzde 73.50
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Milyonların cebi bayram edecek! İlk ipuçları geldi Temmuz zammı ile sosyal refah artışı da geliyor
Foto Galeri Milyonların cebi bayram edecek! İlk ipuçları geldi Temmuz zammı ile sosyal refah artışı da geliyor Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Kadın futbol takımındaki 2 futbolcu erkek iddiası! Sakalları var meğer erkek kimliği için...
Kadın futbol takımındaki 2 futbolcu erkek iddiası! Sakalları var meğer erkek kimliği için...
Kadın futbol maçında erkek oyuncu iddiası! Meğer iki futbolcu...
Kadın futbol maçında erkek oyuncu iddiası! Meğer iki futbolcu...
Katkı maddesi yok! EuroFresh doğranmış pirinç brokoli, salata ve marul çıkardı
Katkı maddesi yok! EuroFresh doğranmış pirinç brokoli, salata ve marul çıkardı
Hac fiyatları 2022 diyanet kişi başı ücreti kaç para oldu Diyanet
Hac fiyatları 2022 diyanet kişi başı ücreti kaç para oldu Diyanet
PKK geçen yıl Almanya'da 16,7 milyon avro 'bağış' topladı
PKK geçen yıl Almanya'da 16,7 milyon avro 'bağış' topladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı! "Konutlarda Isı Yalıtım Kredi Paketi"nin detayları belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı! "Konutlarda Isı Yalıtım Kredi Paketi"nin detayları belli oldu
Tabelada 995 lira yazan gram altının gerçek fiyatı şoke etti İslam Memiş duyurdu
Tabelada 995 lira yazan gram altının gerçek fiyatı şoke etti İslam Memiş duyurdu
2022 ve 2023 eğitim öğretim yılı takvimi MEB okullar ne zaman açılacak?
2022 ve 2023 eğitim öğretim yılı takvimi MEB okullar ne zaman açılacak?
48 yıl sonra Kıbrıs'a giderek şehit arkadaşları için dua etti
48 yıl sonra Kıbrıs'a giderek şehit arkadaşları için dua etti