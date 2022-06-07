BIST 2.633
DOLAR 16,77
EURO 17,94
ALTIN 994,44
HABER /  EKONOMİ

Tabelada 995 lira yazan gram altının gerçek fiyatı şoke etti İslam Memiş duyurdu

Tabelada 995 lira yazan gram altının gerçek fiyatı şoke etti İslam Memiş duyurdu

7 Haziran 2022 gününe hızlı yükselişle başlayan gram altın tabelalarda 995 lirada görünüyor. Ancak serbest piyasada hiç de öyle değil. Kapalıçarşı'da altının gramı bin liradan işlem görüyor. Para ve altın uzmanı İslam Memiş haberi verdi.

Abone ol

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe karşın, dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,5 artışla 981,7 liradan tamamlamıştı. Dolar kuru bugün saat 10.00'dan itibaren yeniden fırlayınca altın fiyatları da buna ayak uydurdu. Güne 981 liradan başlayan gram altın saat 10.00'da ilk olarak 990 lira bandını aştı. Gün ortasına gelindiğinde ise altının gramı 955 lirayı gördü. 

Serbest piyasada altın 1000 lira
Tabelada altın fiyatları 993-995 aralığında hareket ediyor görünse de Kapalıçarşı başta olmak üzere serbest piyasada rakam çok daha yüksek. Para ve altın uzmanı İslam Memiş saat 12.00'da altının serbest piyasadaki gerçek fiyatını "Serbest piyasalarda gram altın şu an 1.000 lira. Gümüş gram 12,26 lira" sözleriyle duyurdu. 

Altın ve dolar neden yükseliyor?
ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 3'ün üzerine çıkması altın ve gümüş gibi emtia piyasalarında oynaklığa neden oldu. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.830 doların destek, 1.890 doların direnç olarak öne çıktığını bildirdi.

İlgili Haberler
Dolar bir anda çıldırdı 17 liraya gidiyor gram altın da uçuyor 7 Haziran 2022 salı rakamları
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Ot bitmeyen tarlayı güneş enerjisine çevirdi her ay 1 milyon 250 bin lira para akıyor
Foto Galeri Ot bitmeyen tarlayı güneş enerjisine çevirdi her ay 1 milyon 250 bin lira para akıyor Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
2022 ve 2023 eğitim öğretim yılı takvimi MEB okullar ne zaman açılacak?
2022 ve 2023 eğitim öğretim yılı takvimi MEB okullar ne zaman açılacak?
48 yıl sonra Kıbrıs'a giderek şehit arkadaşları için dua etti
48 yıl sonra Kıbrıs'a giderek şehit arkadaşları için dua etti
Televizyonda çok kez izledi başına geldi komşularımın yüzüne bakamıyorum
Televizyonda çok kez izledi başına geldi komşularımın yüzüne bakamıyorum
Dolar bir anda çıldırdı 17 liraya gidiyor gram altın da uçuyor 7 Haziran 2022 salı rakamları
Dolar bir anda çıldırdı 17 liraya gidiyor gram altın da uçuyor 7 Haziran 2022 salı rakamları
7 Haziran 2022 altın ne kadar oldu? Gram 1000 liraya göz kırptı çeyrek...
7 Haziran 2022 altın ne kadar oldu? Gram 1000 liraya göz kırptı çeyrek...
Küçükçekmece'de bir hırsız ayakkabıları seçerek çaldı
Küçükçekmece'de bir hırsız ayakkabıları seçerek çaldı
Lise taban puanları 2022 lise yüzdelik dilim ve kontenjanlar tablosu 2022
Lise taban puanları 2022 lise yüzdelik dilim ve kontenjanlar tablosu 2022
3600 ek göstergeden sonra gözler EYT'de! Bakan Vedat Bilgin'den flaş açıklama
3600 ek göstergeden sonra gözler EYT'de! Bakan Vedat Bilgin'den flaş açıklama
Eşinin 3 yaşındaki kızına işkence yaptı! Vücudunda ve genital bölgesinde sigara söndürdü
Eşinin 3 yaşındaki kızına işkence yaptı! Vücudunda ve genital bölgesinde sigara söndürdü
2022-2023 eğitim yılı takvimi MEB okullar ne zaman açılacak?
2022-2023 eğitim yılı takvimi MEB okullar ne zaman açılacak?