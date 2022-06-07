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Küçükçekmece'de bir hırsız ayakkabıları seçerek çaldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Küçükçekmece'de bir hırsız ayakkabıları seçerek çaldı

Küçükçekmece’de bir şahıs, girdiği binadan seçtiği ayakkabıları kapı önünde poşetlere doldurup kaçtı.

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Olay, 5 Haziran Pazar günü Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir şahıs sabah saatlerinde binaya girdi. Şahıs beğendiği ayakkabıları kucağına alarak giriş kapısına taşıdı.

Daha sonra burada ayakkabıları yanında getirdiği poşetlere koyup oradan uzaklaştı. Sabah uyanan bina sakinleri ayakkabıların kapı önünde olmadığını fark etti. Daha sonra güvenlik kamerasını izleyen binadakiler, ayakkabıların çalındığını gördü ve görüntülerle karakola giderek şikayetçi oldu.

Yaşanan hırsızlık ile ilgili konuşan bina sakini Erdal Yavuzaslan, “Sabah saat 10.00 gibi uyandığımızda kapının önünde ayakkabıların olmadığını fark ettik. Sonra alt, üst komşulara sorduk tüm dairelerin önündeki ayakkabıların olmadığını fark ettik. Sonra güvenlik kamerasına baktığımızda hırsızın gayet rahat bir şekilde, gelip ayakkabıları topladığını ve poşete koyduğunu fark ettik. Bunların bir an önce yakalanmasını istiyoruz” diye anlattı.
Hırsızın kucağına ayakkabı aldığı ve poşete koyduğu anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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