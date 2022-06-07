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PKK/YPG'nin suikastçısı, MİT'in Suriye'deki operasyonuyla Türkiye'ye getirildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
PKK/YPG'nin suikastçısı, MİT'in Suriye'deki operasyonuyla Türkiye'ye getirildi

Terör örgütü PKK/YPG'nin suikastçısı olarak çeşitli eylemlere katıldığı belirlenen "Rojda" kod isimli Dilbirin Kaçar, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) Suriye'deki operasyonuyla Türkiye'ye getirildi.

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Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terör örgütüne 2015'te Siirt'te katılan Kaçar, yaklaşık bir yıl Cudi ve Gabar bölgelerinde faaliyet yürüttükten sonra 2016'da Suriye'ye gönderildi.

Irak'ın Sincar ilçesinde suikastçı eğitimi alan Kaçar, Ocak 2018'deki Zeytin Dalı ve Ekim 2019'daki Barış Pınarı harekatları sırasında örgüt adına çeşitli eylemlerde yer aldı.

Olası harekata karşı takviye olarak gönderildi
Kaçar'ın son olarak Türkiye'nin olası harekatına karşı Aynularap bölgesine takviye güç olarak gönderilen timin sözde komutanlığını yaptığı belirlendi.

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