Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yazar ve şair Mevlana İdris Zengin için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden yazar ve şair Mevlana İdris Zengin için taziye mesajı yayımladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mevlana İdris Zengin için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Bugün vefat haberini teessürle öğrendiğim mesai arkadaşım, değerli yazar ve şair Mevlana İdris Zengin kardeşimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Rabb'im taksiratını hasenata tebdil eylesin, ailesinin ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun, mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.