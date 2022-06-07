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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

NASA duyurdu: Ay'daki gizemli kubbeler...

NASA duyurdu: Ay'daki gizemli kubbeler...

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı, Ay'daki gizemli kubbeleri araştırmak için "öncelikli" bir misyon başlatacağını duyurdu.

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NASA, yaklaşan Artemis programı kapsamında, Ay'daki Gruithuisen Kubbeleri'nin inceleneceğini duyurdu.

Söz konusu incelemenin "Lunar-Vise" ekipmanıyla yapılacağı açıklandı.

Araştırmacılar, söz konusu jeolojik yapıların Dünya'da oluşabilmesi için okyanusların ve tektonik levhaların bulunması gerektiğine dikkat çekiyor ancak Ay'da bunun gibi yapıların "temel unsurlar" olmadan nasıl oluşabildiği hala merak konusu.

NASA, 10 Dünya gününde (1 Ay günü), sabit ve mobil ekipmanlar dahil 5 araçtan oluşan Lunar-Vise ile kubbelerden birinin zirvesine ulaşılabileceğini duyurdu.

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