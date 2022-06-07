Batı'nın bütün hesapları yanlış çıktı Rusya zengin oldu Mehmet Barlas'tan dikkat çeken yazı

Ukrayna'yı işgal eden Rusya'ya uygulanan yaptırımlar Batı'yı vurdu. Hammadde ve petrol sıkıntısı Avrupa ekonomilerini sıkıntıya sokarken yazar Mehmet Barlas, "Batı'nın bütün hesapları yanlış çıktı ve Ukrayna Savaşı, Rusya'yı zengin etti." yorumunda bulundu.

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Rusya-Ukrayna savaşının yansımaları dünyada hissedilmeye devam ediyor. Petrol fiyatları ve tahıl krizi ülke ekonomilerini sarstı.

Sanayide gerekli olan çok sayıda hammaddenin ihracatçısı olan Rusya'ya uygulanan yaptırımlar Batı'yı zor duruma düşürdü.

Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, bu durumu bugünkü yazısında ele aldı. İşte o yazının ilgili bölümü:

"Batı'nın bütün hesapları yanlış çıktı ve Ukrayna Savaşı, Rusya'yı zengin etti. Yapılan hesaplamalara göre şu anda Rusya'nın ekonomisi, dünyanın en güçlü ekonomilerinden biri oldu. Daha yüksek fiyatla petrol ihracatı devam eden Rusya, ithalatı da azaldığı için müthiş bir fazla vermeye başladı.

"Ambargocular açlık çekiyor"

Rusya'ya ambargo uygulayan ülkeler de açlığın ve ekonomik krizin eşiğine geldiler. Bunun yanında ender bulunan birçok hammaddeyi Rusya'nın ürettiği ortaya çıktı. Bunların eksikliği yüzünden çip üretiminden tutun da jet motoru yapımına kadar birçok alanda çok ciddi sıkıntılar baş gösterdi.

Batı'ya karşı psikolojik üstünlüğü ele geçiren Putin, Ukrayna'ya sürekli silah gönderen ülkelere, "Sizin gönderdiğiniz füzeler bizim savunma sistemimiz açısından oyuncak değerindedir" dedi. Ancak şunu da bir yere not etmek lazım ki, dün Ukrayna yaptığı saldırılar sayesinde kaybettiği bazı bölgeleri geri aldı. Fakat bunun savaşın genel gidişini değiştiren bir durum olmadığı söyleniyor.