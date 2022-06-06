Otobüste suçüstü yakalandı ortalık karıştı: Mühendisim ben, 2 çocuk babasıyım, özür dilerim

Olay, geçtiğimiz gün sabah saatlerinde Ataşehir’de 16M numaralı İETT otobüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahıs kadın yolculardan birinin uygunsuz fotoğrafını çekti. Diğer yolcuların durumu fark etmesi üzerine otobüste bağrışmalar oldu.