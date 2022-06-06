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Otobüste suçüstü yakalandı ortalık karıştı: Mühendisim ben, 2 çocuk babasıyım, özür dilerim

İhlas Haber Ajansı
Otobüste suçüstü yakalandı ortalık karıştı: Mühendisim ben, 2 çocuk babasıyım, özür dilerim

ATAŞEHİR’de İETT otobüsünde kadın yolcunun fotoğrafını çektiği iddia edilen şahıs, otobüsteki yolcular tarafından fark edildi. Yolcuların tepkisi sonrası fotoğrafı çeken şahıs, “ Kaçmam, Mühendisim ben, 2 çocuk babasıyım, özür dilerim“ demesi dikkat çekti.

Otobüste suçüstü yakalandı ortalık karıştı: Mühendisim ben, 2 çocuk babasıyım, özür dilerim

Olay, geçtiğimiz gün sabah saatlerinde Ataşehir’de 16M numaralı İETT otobüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahıs kadın yolculardan birinin uygunsuz fotoğrafını çekti. Diğer yolcuların durumu fark etmesi üzerine otobüste bağrışmalar oldu. 

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Otobüste suçüstü yakalandı ortalık karıştı: Mühendisim ben, 2 çocuk babasıyım, özür dilerim

Uygunsuz fotoğrafı çekilen kadın, “Haklı felan değilsin, fotoğrafımı çekmek ne demek” diye tepki gösterdi. Otobüsteki yolculardan tarafından yaka paça yakalanan tacizci şahıs, “Kaçmam ben Mühendisim ben, 2 çocuk babasıyım, özür dilerim“ demesi dikkat çekti. 

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Otobüste suçüstü yakalandı ortalık karıştı: Mühendisim ben, 2 çocuk babasıyım, özür dilerim

Telefonu açıldı fotoğraflar bulundu
Tacizci şahısı yakalayan yolcu, cep telefonundan fotoğraflar kısmını açarak uygunsuz fotoğrafın çekildiğini doğruladı. 

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Otobüste suçüstü yakalandı ortalık karıştı: Mühendisim ben, 2 çocuk babasıyım, özür dilerim

Fotoğrafın çekildiğini doğrulayan yolcu, “Bu fotoğraf ne, 2 çocuk babasıyım diyorsun. Kızın fotoğrafını çekiyorsun“ diyerek tepki gösterdi. 

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