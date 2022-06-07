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Fırsatçılar yine iş başında! Antalya'da tonlarca sebzeyi boş araziye döktüler

Fırsatçılar yine iş başında! Antalya'da tonlarca sebzeyi boş araziye döktüler

Havaların ısınmasıyla birlikte sebze ve meyve fiyatları düşmeye başladı. Fiyatların düşmesiyle birlikte stokçuluk yapamayan bazı fırsatçılar ise başka yöntemlere girişti. Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde boş bir araziye dökülen tonlarca sebzenin görüntüsünü paylaşan vatandaş, yapılan fırsatçılığa isyan etti.

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde arazi bakan bir vatandaş, tesadüfen karşılaştığı manzaranın görüntülerini paylaştı.

Tonlarca sebze boş araziye döküldü

Görüntülerde, tonlarca patlıcan, domates ve salatalığın döküldüğü görülürken, sebzelerin taze olması dikkatlerden kaçmadı.

Ensonhaber'in haberine göre; Karşılaştığı manzara karşısında kameraya sarılan vatandaş, yeni fırsatçılık yöntemine isyan etti.

"Ürünlerin hemen hemen hepsi yeni dökülmüş ve tonlarca var"
Gördükleri karşısında 'bu nasıl bir insanlık' diyen vatandaş, "Bugün 4 Haziran 2022 saat 16.00 suları, Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde arazi bakarken, tesadüfi olarak bulduğumuz, gördüğümüz hainliğe buyrun gelin. Ben haberci değilim, gazeteci değilim, sıradan bir vatandaşım. Ürünlerin hemen hemen hepsi yeni dökülmüş burada, ve burada kamyonlarca, tonlarca ürün var. Şu zor günler geçiren ülkemizdeki vatandaşların hakkını gasp etmek, çalmak, bunu buraya dökeceğinize bedavadan vatandaşa dağıtın bir hayra girin, bu nasıl bir insanlıktır?" ifadelerini kullandı.

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