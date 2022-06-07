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'İsmailağa Cemaati' lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun son durumu nasıl? Torunundan yeni açıklama

'İsmailağa Cemaati' lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun son durumu nasıl? Torunundan yeni açıklama

İsmailağa Cemaati lideri 93 yaşındaki Mahmut Ustaosmanoğlu geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma kaldırılmış ve sevenlerini korkutmuştu. Sağlık durumu gün geçtikçe iyiye giden Ustaosmanoğlu'nun son durumunu torunu Muhammed Fatih Ustaosmanoğlu açıkladı. Cemaate yeni uyarılar yaptı.

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Nakşibendi Tarikatının İsmailağa Cemaat şeyhi olan ve Allah dostlarından Mahmut Ustaosmanoğlu, yaşlılığa bağlı sağlık sorunlarından ötürü rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı'ndan yapılan son açıklamada, Ustaosmanoğlu'nun sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Son olarak torunu Muhammed Fatih Ustaosmanoğlu, dedesi Mahmut Ustaosmanoğlu'nun son durumunu sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla duyurdu. Torun Ustaosmanoğlu paylaştığı videoda şu bilgileri paylaştı:

Bizim dışımızdaki açıklamalara itibar etmeyin
- Kıymetli kardeşlerim, dedem Mahmud Efendi Hazretleri ile alakalı son süreçte sağlığı ile ilgili, bir takım durumlar söz konusudur. Kendisi enfeksiyona bağlı olarak, septik şokta ifade edilen ani tansiyon düşmesine dayalı olarak, hastaneye yoğun bakıma kaldırılmıştır.

- Ancak doktorların acil müdahaleleriyle birlikte, şu an gelinen süreç iyi noktada seyretmektedir. Bizler kamuoyuna bilgilendirmeyi uygun gördük. Oğlu Ahmet Efendi, ve İsmailağa Vakfı dışında açıklamalar yapılmasına itibar edilmemesini, tüm ihvandan ve sevenlerinden hususen rica ediyoruz.

- İnşallah geldiğimiz nokta güzeldir, bundan sonraki süreçte yavaş bir şekilde iyileşme yönünde devam edecektir. Dualarınızı beklemekteyiz. Allah-u Teala hepinizden razı olsun."

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