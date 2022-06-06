Pazarda 5, marketlerde 10 lira! Hasat başladı tarlada bakın ne kadar?

BİLECİK'teki seralarda salatalık hasadı başladı. Bu yıl tarlada toptan 2 liraya alınan mahsul, kent pazarında 5, büyük şehirlerdeki marketlerde 7 ile 10 lira arası satılıyor.

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Bilecik il genelinde 2 bin dekar alanda bulunan seralarda salatalık üretiminden yılda 3 kez ürün alınıyor. Marmara'nın küçük Antalya'sı diye tabir edilen Söğüt ilçesinde, Sakarya Nehri havzasındaki köylerde kurulu seralarına sabah erken saatlerde gelen üreticiler, ürünlerini toplayıp sevkiyata hazırlıyor.

Yakacık Köyü Muhtarı ve aynı zamanda salatalık üretici olan Hüseyin Yıldırım, "Burası Marmara'nın küçük Antalya'sı. Sakarya Nehri havzası Küre Köyü'nden başlıyor, Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesine kadar gidiyor. Benim de 3 dönüm kendime ait seram var ve salatalık üretiyorum. Şuan hasadına başladık, 1 hafta oldu. Sadece Söğüt genelinde 6 bin dönüm sera var. Bunun yarısı salatalık, yarısı ise domates. Bu yıl sadece bir fide fiyatı 2,5 liraydı. Bunun bu boya gelmesi ilaçlaması, sulaması 6 lirayı buluyor. İşçiliği de koyarsak bu kök bize 10 lira. Şuan piyasaya 2 liradan veriyoruz. Sezon boyunca şuan 2 buçuk ayımız kaldı kafa kafaya çıkabilirsek ne hala. Geçen hafta Bilecik pazarında 7 liraydı, bu hafta 5 liraya düşmüş. Bizim burada 2 lira, 40 kilometre ilerde 7 lira. Şu şartlarda bu serayı ekmeseydim kârdaydım, zarar bari etmezdim" dedi.