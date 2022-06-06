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ASELSAN genç profesyonellerin gözdesi oldu listeye 4. sıradan girdi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
ASELSAN genç profesyonellerin gözdesi oldu listeye 4. sıradan girdi

ASELSAN, "Türkiye'nin En Gözde 100 Şirketi" listesinde bu yıl da 3'üncü sırada yer alırken yeni başlık olarak açılan "Genç Profesyonellerin En Gözde Şirketleri" arasında da 4'üncü sıraya yerleşti.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Realta Danışmanlık ve 3İK Marka İletişimi Ajansı tarafından ortak yürütülen "En Gözde Şirketler Araştırması", üniversite öğrencileri ve genç profesyonellerin en çok çalışmak istedikleri şirketleri ve sebeplerini belirledi.

Bu yıl 14'üncüsü yapılan araştırma kapsamında 76 bini aşkın üniversite öğrencisi ve 25 bine yakın genç profesyonelin görüşü alındı. ASELSAN, araştırmada değerlendirilen 250 şirket arasından sıyrılarak bu yıl da yerini korudu.

ASELSAN, "Türkiye'nin En Gözde 100 Şirketi" sıralamasında 3'üncü oldu. Şirket, yeni başlık olan "Genç Profesyonellerin En Gözde Şirketleri" sıralamasında ise 4'üncü sırada yer aldı.

"Gençlerin ilk başvuracakları adres olmaya devam edeceğiz"
Açıklamada görüşlerine yer verilen ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, Türkiye'nin geleceğine yatırım yaparak 2021'de ASELSAN ailesine 1779 genç ve başarılı beyni kattıklarını bildirdi.

ASELSAN'ın çalışanlarına sağladığı güçlü yan haklar ve ücretlendirme politikalarıyla Türkiye'nin en çok tercih edilen savunma sanayi şirketi konumunda olduğunu vurgulayan Görgün, "Ayrıca gençlerimiz, eğitim gördükleri alanda dünyayla rekabet eden yüksek teknolojili ürünlerin geliştirilmesinde görev almaktan mesleki bir tatmin de duyuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen yıl iş sürekliliğini daha kaliteli hale getirecek insan kıymetleri uygulamalarına imza attıklarını belirten Görgün, çalışanların gelişim yolculuğuna eşlik etmek ve liderlik becerilerini geliştirmek amacıyla pek çok projeyi hayata geçirdiklerini aktardı.

Görgün, yurt dışında bulunan vatandaşların Türkiye'ye kazandırılması yönündeki çalışmaların "Next Big Move to Türkiye" programı kapsamında yürütüldüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Proje sayesinde son üç yılda çok sayıda profesyonel Türkiye'ye dönerek ASELSAN ailesine katıldı. Ülkemizin çalışkan gençleri için mesleklerini dünyayla rekabet edecek şekilde yapabilecekleri, mezun olur olmaz ilk başvuracakları en önemli adres olmaya devam edeceğiz."​​​​​​​

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