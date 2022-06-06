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NATO'nun intikal ve hazırlık tatbikatı Türkiye'de yapılacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
NATO'nun intikal ve hazırlık tatbikatı Türkiye'de yapılacak

NATO'nun intikal ve hazırlık tatbikatı Ramstein Dust II-2022 (RADU II-22), 20-28 Haziran'da Türkiye'de düzenlenecek.

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Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre NATO personeli intikal edebilir hava komuta ve kontrol merkezi, tanımlanmış hava resmi üretim merkezi, algılayıcı birleştirme birimi ve yer hava yer teçhizatı tatbikat kapsamında Türkiye'ye intikal etti.

 Ramstein Dust II-2022 (RADU II-22) tatbikatı hava harekatı uygulama usulleri açısından benzersiz bir eğitim imkanı sunan ve Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında gerçekleştirilen Uluslararası Anadolu Kartalı 2022 Eğitimi ile ilişkilendirilerek icra edilecek.

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