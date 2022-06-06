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Merkez Bankasından Türk lirası hamlesi! İskonto oranı ikiye katlandı

Merkez Bankasından Türk lirası hamlesi! İskonto oranı ikiye katlandı

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) daha önce sinyalini verdiği Türk lirası (TL) cinsi varlıkların teminat sistemindeki ağırlığını artırıcı adımları hayata geçirdi. Yeni düzenleme kapsamında tüketici fiyat endeksine (TÜFE) endeksli kıymetlerin iskonto oranı yüzde 15'ten yüzde 30'a çıkarılacak.

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TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bu amaç doğrultusunda ilk adımı mayıs ortasında atmış ve adımlarının devam edeceğinin sinyalini vermişti. TCMB, bankalara gönderdiği yazıda adımların 'teminat havuzunda Türk lirası (TL) varlıkları destekleyici düzenlemeler kapsamında APİ fonlamasında DİBS teminat kullanımını artırmak' için atıldığı belirtildi. Merkez Bankası yazıda TL varlıkların teminat sistemindeki ağırlıkları artırılmaya devam edileceğini de belirtti.

24 Haziran'dan itibaren geçerli değişiklikler

TCMB'nin bankalara ilettiği ilgili yazı ile 24 Haziran'dan itibaren geçerli attığı adımlar şöyle:

- TL işlemleri ve döviz piyasaları uygulama talimatında yer alan teminat çeşitleri ve iskonto oranlarında değişiklikler yapıldı. Bu kapsamda tüketici fiyat endeksine (TÜFE) endeksli kıymetlerin iskonto oranı yüzde 15'ten yüzde 30'a çıkartıldı.

- Tüm swap işlemleri için uygulanan teminat blokajının minimum yüzde 45'inin (önceki oran yüzde 30) DİBS sepetinden oluşmasına karar verildi. 

- Bankalar arası para piyasasında DİBS teminat bulundurma koşulunu yüzde 45 olarak belirlenmesine karar verildi.

- Hazinenin yurtiçinde altın ve YP cinsi geçerli iskonto oranları uygulanarak sadece teminat olarak kabulüne kadar verildi.

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