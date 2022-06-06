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DEVA Partisi lideri Ali Babacan'dan şartlı adaylık açıklaması

DEVA Partisi lideri Ali Babacan'dan şartlı adaylık açıklaması

FOX'ta İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 6'lı masanın uzlaşma sağlamaması durumunda cumhurbaşkanı adayı olacağını söyledi.

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Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, FOX'ta İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı.

Babacan, 6'lı masaya ilişkin bilgi vererek, "Olur da 6'lı masa herhangi bir şekilde ortak bir aday belirleyemezse, ortak aday konusunda mutabakat sağlanamazsa o zaman DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan doğal olarak cumhurbaşkanı adayıdır. Önceliğimiz ve temel hedefimiz ortak bir cumhurbaşkanı adayı belirlemek ve adayımızın ilk turda açık farkla seçimi kazanmasıdır" ifadelerini kullandı.

"Tüm eylem planlarını eylüle kadar açıklayacağız"
"Halkla buluştuğumuz zaman DEVA Partisiyle ilgili tablo hiçbir anketin göstermediği kadar güçlü" diyen Ali Babacan, partisinin hazırladığı tüm eylem planlarını eylül ayına kadar açıklayacaklarını da duyurdu:

"Bu ayın ortasında yargı reformu eylem planımızı açıklıyoruz. Arkasından sağlık, gençlik, turizm, sanayi geliyor. Eylül ayına kadar bütün eylem planlarını açıklamış olacağız."

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