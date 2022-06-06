Akça Hatun çocukları kaç tane çocuğu vardır? Akça Hatun kızları ve oğulları

TRT 1 ekranlarının tarih kokan sevilen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam 27. bölümü ile ekrana gelecek. Dizinin konusu kadar oyuncu kadrosu da merakla takip ediliyor. Peki Alparslan'ın eşi Akça Hatun kimdir, tarihte ne zaman, nasıl öldü? Akça Hatun çocukları kaç tane, kızı ve oğulları kimdir?

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TRT 1 ekranlarında ilgiyle takip edilen dizi Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam 27. yeni bölümü ile ekrana gelecek. Tarih kokan, aksiyon sahneleri her hafta büyük beğeni toplayan dizinin konusu kadar oyuncu kadrosu ve karakterleri de ilgiyle takip ediliyor. Peki 1071 yıllarında Selçuklu döneminde yaşamış biri olan Akça Hatun kimdir, Sultan Alparslan'ın ilk eşi Akça Hatun hakkında bilgiler..

“Uyanış Büyük Selçuklu” dizisinin öne çıkan karakterlerinden biri de Akça Hatun oldu. Selçuklu döneminde yaşayan Akça Hatun’u Fahriye Evcen canlandırıyor. Akça Hatun bilinen diğer adıyla Aka Hatun, Büyük Selçuklu Devleti'nin ikinci Sultanı Alparslan'ın ilk eşi olarak biliniyor. Peki, Akça Hatun kimdir? Sultanı Alparslan'ın ilk eşi Akça Hatun hakkında bilgiler...

Dizide Alparslan karakterine Barış Arduç hayat verirken, uzun süre sonra ekranlara dönen Fahriye Evcen de Akça Hatun'a hayat veriyor. Akça Hatun, 1071 yıllarında Selçuklu döneminde yaşamış biri.

Akça Hatun’un gerçek adı Aka Hatun’dur. Büyük Selçuklu Devleti'nin ikinci Sultanı Alparslan'ın ilk eşidir.

Aka Hatun'un ardından Alparslan Seferiye Hatun ile evlenmiştir. Bu iki evlilikten de Sultan'ın 12 çocuğu olmuştur.

Fahriye Evcen kimdir: 4 Haziran 1986 doğumlu olan Fahriye Evcen, Almanya’da dünyaya geldi. Anne tarafından Çerkes kökenli, baba tarafından Kavala göçmenidir. Evcen, aslen Samsun'un Bafra ilçesi, Sarıçevre köyündendir.

Türkiye'de tatilde bulunduğu bir dönemde Oya Aydoğan'ın programında seyirci olarak bulunduğu sırada Aydoğan, Evcen'i yapımcı İbrahim Mertoğlu ile tanıştırdı. Almanya Düsseldorf Heinrich-Heine Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde okurken dizi teklifleri alınca okulu dondurup annesiyle birlikte İstanbul'a yerleşen Fahriye Evcen, Yaprak Dökümü adlı dizide Necla karakterini canlandırdı.

Fahriye Evcen ilk sinema deneyimini 11 Nisan 2008 tarihinde yayınlanan Cennet filminde başrol oyuncusu olarak yaşadı, aynı sene Aşk Tutulması filminde başrol oynadı. Almanya'daki üniversite eğitimini tamamlamayan Evcen, Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümünden mezun olmuştur. Yapımcılığını TİMS Productions'ın yaptığı Çalıkuşu'nda Feride karakterini canlandırdı. Çalıkuşu'nda başrolü paylaştığı Burak Özçivit'le yeniden, bu sefer bir sinema filmi Aşk Sana Benzer ile beyaz perdeye döndü.

Tarihte Akça Hatun kimdir: Akça Hatun bilinen diğer adıyla Aka Hatun, Büyük Selçuklu Devleti'nin ikinci Sultanı Alparslan'ın ilk eşi. Sultan Alparslan Akça Hatun sonrası bir evlilik daha gerçekleştirmişti.

Bu iki evlilikten toplamda Sultan'ın 12 çocuğu dünyaya geldi. Çocuklarının isimleri şöyle;

Muizzeddin Melikşah

Tacüddevle Tutuş

İzzeddin Arslan Argun

Böri Bars

Tuğrul

Ayaz

Togan

Arslan

Tekiş

Ayşe

Züleyha

Fülane Hatun