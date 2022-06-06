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Vaspurakan Kalesi fethi ne zaman feth edildi? Vaspurakan Kalesi nerede?

Vaspurakan Kalesi fethi ne zaman feth edildi? Vaspurakan Kalesi nerede?

Vaspurakan’ın neresi olduğu araştırılıyor. Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde adı geçen Vaspurakan, Van Gölü merkezli bağımsız bir krallıktır. Van Gölü üzerinde bulunan Akdamar adasındaki 1,100 yıllık Akdamar Kilisesi, Ermeni Vaspurakan Kralı I. Gagik tarafından 915-921 yılları arasında Keşiş Menuel'e inşa ettirilmiştir.

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Vaspurakan merak edilen yerler arasında bulunuyor. Pazartesi akşamları ekrana gelen Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümünde katliam yerinde Yannis’in armasını bulan Alparslan, büyük bir öfkeyle Vaspurakan Kalesi’ne hesap sormaya gider. Peki, Vaspurakan neresi? İşte merak edilenler…

Vaspurakan nerededir: Büyük Ermenistan Krallığı'nın ilk ve en büyük eyaletiydi ve daha sonra Orta Çağ'da Van Gölü merkezli bağımsız bir krallık oldu. Günümüzde Türkiye'nin kuzeydoğusu ile İran'ın kuzey batısında yer alır ve Ermeni uygarlığının beşiği olarak kabul edilir.

Van Gölü üzerinde bulunan Akdamar adasındaki 1,100 yıllık Akdamar Kilisesi, Ermeni Vaspurakan Kralı I. Gagik tarafından 915-921 yılları arasında Keşiş Menuel'e inşa ettirilmiştir. Bu tarihi kilisenin Ermeniler açısından önemi çok büyüktür.13. yüzyılda Vaspurakan'ın bir kısmı Ermeni kökenli Gürcistan Krallığı hanedanı Zakaryan-Mhargrdzeli tarafından ele geçirildi. Ancak kısa süre sonra Moğollar, ardından Osmanlı Türkleri tarafından fethedildi.

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