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Nureddin Nebati: Vatandaşlarımızın gelirlerini artırıcı tüm tedbirleri hayata geçireceğiz

Nureddin Nebati: Vatandaşlarımızın gelirlerini artırıcı tüm tedbirleri hayata geçireceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "toplumsal refahı artıracak, emeğin ve alın terinin ne kadar değerli olduğunun bilinci ile vatandaşlarımızın gelirlerini artırıcı tüm tedbirleri hayata geçireceğiz." ifadelerine yer verdi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, hafta sonu Ankara'daki AK Parti Kızılcahamam kampında milletvekillerine yaptığı sunumda "Bu sistemden dar gelirliler hariç üretici firmalar, ihracatçılar kâr ediyor." sözlerini söylemişti.

Nebati bu sözlerin üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak dar ve sabit gelirli vatandaşların refah seviyesini korumak için bir çok destekte bulunduklarını açıkladı.

Gelir seviyesi düşük vatandaşların alım gücünü korumak için yoğun çaba sarf ettiklerini belirten Nebati, hedeflerin yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı sürdürülebilir büyümeyi sağlamak olduğunu söyledi.

Dar gelirliler açıklaması

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