BIST 2.641
DOLAR 16,59
EURO 17,83
ALTIN 988,47
HABER /  GÜNCEL

Türkiye'nin yeni kamikaze İHA'sı Kargı "EFES-2022 Tatbikatı"nda ortaya çıktı

Türkiye'nin yeni kamikaze İHA'sı Kargı "EFES-2022 Tatbikatı"nda ortaya çıktı

Türk savunma sanayi için birçok ilki barındıran Kargı Projesi, düşman entegre hava savunmasında yer alan radarları ve düşmanın satıhtan havaya silah sistemlerini baskı altına alıp tahrip edebilme özelliğine sahip bulunuyor. Lentatek, tamamladığı altyapı hazırlıklarıyla Kargı’nın seri üretimi için de gün sayıyor.

Abone ol

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen yeni kamikaze insansız hava aracı (İHA) Kargı, "EFES-2022 Tatbikatı" kapsamında ilk kez görücüye çıktı. Lentatek, EFES-2022 Tatbikatı kapsamında yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği İHA'ları sergiliyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları kapsamında TÜBİTAK desteği ile Lentatek tarafından başlatılan Kargı Projesi, ilk kez ortaya çıktı.

Seri üretim için gün sayılıyor
Türk savunma sanayisi için birçok ilki barındıran Kargı Projesi, düşman entegre hava savunmasında yer alan radarları ve düşmanın satıhtan havaya silah sistemlerini baskı altına alıp tahrip edebilme özelliğine sahip bulunuyor. Lentatek, tamamladığı altyapı hazırlıklarıyla Kargı’nın seri üretimi için de gün sayıyor.

Hava aracı, yer sistemleri, seyrüsefer ve otomatik uçuş kontrol sistemi tasarımı ve üretimi ile sistem yazılımı aynı zamanda proje yürütücüsü olan Lentatek tarafından hayata geçirilen Kargı Projesi yerli ve milli çözümlerle seri üretime yaklaşıyor.

Tamamen yerli imkanlarla üretildi
Lentatek’in milli ve yerli olarak geliştirdiği hava aracı ve yer sistemleri ile ilk başarılı uçuşunu 2018'de gerçekleştiren Kargı’nın yabancı menşeili bileşenlerini yerlileştirme çalışmaları sonucunda RF arayıcı başlık ve tahrip sistemine ek olarak, uçuş motoru, fırlatma motoru (roket motoru), link sistemi, pervane ve yakıt tankı gibi alt sistemleri de tamamen yerli olarak geliştirildi.

Dörtlü çalışmayla üretiliyor
Kargı Projesi, Lentatek öncülüğünde ASELSAN, TÜBİTAK SAGE ve TEI iş birliği ile yürütülüyor. Yoğun bir Ar-Ge çalışması sonucunda tasarlanan Kargı, maliyet ve zaman avantajları ile Türk Silahlı Kuvvetlerine güç katacak.

Kargı, düşman entegre hava savunmasındaki radarların ve düşmanın satıhtan havaya silah sistemlerinin baskı altına alınması ve tahrip edilmesi amacıyla TÜBİTAK desteğiyle, yerli ve milli kaynaklarla geliştirildi.

Hava aracı, roket motoru sayesinde aynı zamanda saklama kutusu olarak kullanılan kanisterlerden fırlatılıyor. Düşman hava sahasında uzun süre gezinerek, hava savunma radarlarını pasif kalmaya zorlayan hava aracı, üzerindeki RF arayıcı başlık ve tahrip sistemi ile hedefi bulup başarıyla imha edebilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Çankırı'da çobanlık yapan lise öğrencisi feci şekilde hayatını kaybetti
Çankırı'da çobanlık yapan lise öğrencisi feci şekilde hayatını kaybetti
Süper Lig'e yükselen MKE Ankaragücü 11 futbolcuyla yollarını ayırdı
Süper Lig'e yükselen MKE Ankaragücü 11 futbolcuyla yollarını ayırdı
Güney Kore'den Kuzey Kore'ye misilleme: Sert bir şekilde yanıt vereceğiz
Güney Kore'den Kuzey Kore'ye misilleme: Sert bir şekilde yanıt vereceğiz
AK Parti Kızılcahamam Kampı'ndan 2 talimat çıktı! 'Halkı sandık güvenliği için ikna edin'
AK Parti Kızılcahamam Kampı'ndan 2 talimat çıktı! 'Halkı sandık güvenliği için ikna edin'
3600 ek göstergeden kimler yararlanacak? İşte maaşlar ve tazminattaki artış oranı
3600 ek göstergeden kimler yararlanacak? İşte maaşlar ve tazminattaki artış oranı
İmam Hatip Lisesi taban puanları 2022 İstanbul-Ankara-Bursa en düşük puanlar
İmam Hatip Lisesi taban puanları 2022 İstanbul-Ankara-Bursa en düşük puanlar
Altılı masanın Seçim Güvenliği Komisyonu toplandı: Yol haritası açıklandı
Altılı masanın Seçim Güvenliği Komisyonu toplandı: Yol haritası açıklandı
Fen lisesi taban puanları 2022 İstanbul-Ankara-İzmir en düşük fen lisesi taban puan sıralaması
Fen lisesi taban puanları 2022 İstanbul-Ankara-İzmir en düşük fen lisesi taban puan sıralaması
Acı olay! İETT otobüsünün çarptığı temizlik işçisi hayatını kaybetti
Acı olay! İETT otobüsünün çarptığı temizlik işçisi hayatını kaybetti
2022 LGS lise taban puanları tablosu MEB en düşük lise kaç puan?
2022 LGS lise taban puanları tablosu MEB en düşük lise kaç puan?